Bremer SV gewinnt das Gipfeltreffen

Ristedt - Von Gerd Töbelmann. Auch das 20. Ristedter Fußball-Turnier um den „Württemberg-Cup“ hat nichts an seiner Anziehungskraft verloren. Zum zweiten Spieltag der Gruppe B strömten gestern Abend 400 Zuschauer auf die Ristedter Anlage. Die sahen dabei im Match der beiden Gruppenfavoriten einen 1:0-Sieg des Bremer SV gegen seinen Bremen-Liga-Konkurrenten Brinkumer SV. Damit kann Brinkum höchstens noch das Spiel um Platz drei erreichenum. In einer weiteren Partie hatte sich zuvor der SV Heiligenfelde mit 2:1 gegen den TuS Sudweyhe (beide Bezirksliga) durchgesetzt.

SV Heiligenfelde - TuS Sudweyhe 2:1 (2:0): Durch diesen Erfolg wahrte das Team von Trainer Torben Budelmann zumindest die Chance auf das kleine Finale am kommenden Freitag. Zum Spiel selbst mochte Budelmann allerdings nichts sagen. Offenbar war er ob der seiner Meinung nach zu rustikalen Spielweise des Gegners mehr als verstimmt. Kollege Marcus Pieprzyk sah das in Sachen Härte anders: „Das Spiel war nicht zu hart. Ich wünsche dem verletzten Heiligenfelder Spieler natürlich alles Gute. Spielerisch hat mir die erste Halbzeit von uns nicht gefallen. Nach der Pause wurde es besser.“

In der 26. Minute verwertete Björn Isensee eine Ablage des später verletzt ausgewechselten Lars Diedrichs (siehe Extratext) per Flachschuss aus zehn Metern zum 1:0. Nur vier Minuten später führte eine einstudierte Eckenvariante zum 2:0. Kurz vor der Ausführung schwärmten die SVH-Spieler aus, Gianluca Nolte war am kurzen Pfosten zur Stelle und drückte die Kugel per Kopf über die Linie.

Nach dem Wechsel wurde Sudweyhe besser. Aber zum Anschluss bedurfte es eines Fehlers von SVH-Keeper Jörn Wachtendorf, dessen Klärungsversuch beim Gegner landete. Stephen Bohl ließ sich nicht lange bitten und schoss zum 1:2 ein. Großchancen zum Remis besaß Sudweyhe danach nicht mehr.

Bremer SV - Brinkumer SV 1:0 (1:0): Kurz vor dem Match konnte Brinkums Manager Jörg Bender die Verpflichtung von Hyoungbin Park verkünden. Der 23-jährige Südkoreaner landete am Donnerstag nach 15-stündigem Flug von Seoul aus über Amsterdam in Bremen und saß gestern schon auf der Brinkumer Bank.

Die Bremer gingen in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Hoti Bilal hatte von halblinks mit seinem Schuss getroffen. Danach hatte Mathias Comes noch Pech mit einem Pfostentreffer. Die gut mitspielenden Brinkumer hatte ihre größte Chance vor der Pause durch Saimir Dikollari, der jedoch aus acht Meter zu unplatziert geschossen hatte. Nach der Pause flog ein Bremer mit Ampelkarte vom Platz (51.), doch Brinkum konnte das nicht nutzen.

„Der Sieg des Bremer SV ist verdient, weil sie mehr Chancen hatten als wir. Aber so langsam werden wir wettbewerbsfähig. Aber das ist ein langsamer Prozess, der noch bis Oktober dauern kann. Jetzt wollen wir am Dienstag gewinnen und wenigstens das kleine Finale erreichen“, sagte Brinkums neuer Trainer Mike Gabel nach dem unterhaltsamen Spiel.