Bremen sagt auch alles ab

Syke/Bremen – Gestern Abend um exakt 18.57 Uhr vollzog auch der Bremer Fußball-Verband den radikalen Schnitt: Bis einschließlich 30. März werden im gesamten Verbandsgebiet (also im Bereich Bremen und Bremerhaven) sämtliche Fußball-Spiele wegen des Coronavirus’ abgesagt. „Über die Neuansetzung entscheiden die Ausschüsse des BFV in Kürze. Dabei kann dort, wo es möglich ist, die Saison bis zu den Sommerferien verlängert werden. Es können auch Wochenspieltage angesetzt werden. Eine finale Entscheidung kann hierzu heute noch nicht getroffen werden“, teilte der Verband mit. Wie Bremen-Ligist Brinkumer SV, Landesligist TSV Melchiorshausen und Bezirksligist SC Weyhe die jüngste Entwicklung aufnehmen, zeigt unsere aktuelle Umfrage.

Brinkumer SV

Der Bremen-Ligist hat gestern nicht trainiert. Über die Sozialen Medien erfuhr Trainer Mike Gabel gegen 18.30 Uhr, dass der Spielbetrieb vorerst komplett ruht. Seine erste Reaktion: „Das Training für Freitag habe ich abgesagt und mich jetzt an die Planung der kommenden Wochen gemacht.“

Morgen sollte eigentlich das Heimspiel gegen Union 60 über die Bühne gehen. Gestrichen! Stattdessen werden die Brinkumer ein internes Trainingsspiel absolvieren. „Am Dienstag hatte ich 24 Mann beim Training. Da können wir am Samstag locker zwei Teams bilden und haben sogar noch Auswechselspieler“, nahm Gabel die Absage recht gelassen hin.

Ansonsten wird er mit seinem Team ganz normal weiter trainieren, um bei Wiederaufnahme der Punktspiele gerüstet zu sein für den Kampf um Platz zwei. Aber Gabel macht sich auch schon Gedanken für den Fall, dass die Saison (wie im Eishockey) vielleicht gar nicht mehr aufgenommen wird: „Als derzeitiger Spitzenreiter sollte Oberneuland dann an der Regionalliga-Relegation teilnehmen. In Sachen Abstieg denke ich, dass man die momentanen Absteiger (Habenhausen und Werder III, d. Red.) nicht im Regen stehen lassen darf. Deshalb wäre ich dafür, dass sie in der Bremen-Liga bleiben und die Klasse aufgestockt wird.“

BSV-Kapitän Jannik Bender findet die Zwangspause „sehr schade. Wir sind gerade gut drauf und hätten am Samstag natürlich gern gespielt. Ich bin auch noch nicht der Meinung, dass ab dem 30. März der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Aber warten wir das mal ab.“

TSV Melchiorshausen

Für Lars Behrens war eigentlich alles normal – so normal, wie Training in Zeiten des Coronavirus eben sein kann. Der Coach des TSV Melchiorshausen stand gestern mit seiner Mannschaft auf dem Platz, verzichtete wie immer in letzter Zeit auf das Händeschütteln. „Es ist schon Vorsicht geboten“, meint er. Am Ende der Einheit kam Spartenleiter Heiner Böttcher aufihn zu und überbrachte die Absage-Nachricht.

Behrens sieht diese Entscheidung zwiegespalten: „Es ist grenzwertig. Wir haben bei uns im Amateurbereich im Gegensatz zu den Profis andere Umstände. Aber man darf die Gesundheit natürlich nicht außer Acht lassen.“ Der 41-Jährige will die Situation „annehmen, wie sie ist“ – er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass sie ihm als Trainer nicht „unbedingt weiterhilft. Es nervt schon, wenn es um die Spiele geht, die wir jetzt nicht spielen können.“

Andererseits mache er sich „keinen großen Kopf“, denn das Ausmaß sei bislang „schwierig einzuschätzen“. Um überhaupt zu wissen, ob es eine gute Entscheidung des Bremer Verbandes gewesen sei, müsse abgewartet werden, wie sich die Situation entwickelt.

Abwarten will Behrens selbst aber nur bedingt, sein Training wird er wohl auch in den nächsten Tagen und Wochen durchziehen. „Wir haben noch keinen bestätigten Fall in der Mannschaft. Es sieht also danach aus, als könnte ich den den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten. Und das möchte ich auch.“

SC Weyhe

Die Bezirksliga-Fußballer erfuhren von der Absage gestern kurz vor dem Training, das sie dann vorzeitig abbrechen mussten. Aber keine Panik: Der Virus hatte damit nichts zu tun. „Wir haben deshalb aufgehört, weil es gewittert hat und Regen und Graupel runtergekommen sind“, erklärte Weyhes Coach Dennis Lingnau. Zum Thema Corona und Absage sagte er: „Ich denke, dass die Serie zu Ende gespielt wird. Ich habe läuten hören, dass die Saison notfalls verlängert wird.“

Am Montag wird er sich zusammen mit seinem Trainer-Kollegen Harald Meyer mit der Spartenleitung treffen, um über das weitere Vorgehen zu sprechen.

Vielleicht könnte dabei dann auch eine Vertragsverlängerung des Duos „abfallen“. Lingnau sagte dazu gestern Abend: „Das ist gut möglich. Der Verein möchte, dass wir bleiben – und auch Harry und ich sind nicht abgeneigt.“ töb, fs, mr