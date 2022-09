Frerichs’ heilende Hände sollen auch „Patient“ Brinkum gegen Schwachhausen helfen

Von: Felix Schlickmann

Die Fäden sind gezogen, Torhüter Hannes Frerichs (im Bild) darf nach seiner Platzwunde wieder Fußball spielen. © Schlickmann

Hannes Frerichs ist zurück im Tor des Brinkumer SV. Gegen den TuS Schwachhausen soll und will er dem taumelnden Bremen-Liga-Vizemeister Halt geben.

Brinkum – Einen Filmriss hat Hannes Frerichs nicht. An das Pokalspiel mit seinem Brinkumer SV bei Ex-Club FC Oberneuland vor knapp zwei Wochen kann sich der Fußball-Torhüter noch gut erinnern. Trotz eines Zusammenpralls Minuten vor Schluss – und einer zentimeterlangen Platzwunde. „Es war mir schon klar, dass Oberneuland kein Tor mehr machen wird, aber im Elfmeterschießen sieht es anders aus. Es waren noch fünf Schüsse, und ich kenne ja auch die Schützen. Weiterzuspielen war der bestmögliche Weg, der Mannschaft zu zeigen, dass wir ein geiles Spiel gemacht haben“, erklärt Frerichs.

Er zog das Elfmeterschießen mit Turban durch und parierte zwei Schüsse – den 28-Jährigen, der im Anschluss von seinen Kollegen mit Lob für seine Härte überschüttet wurde, traf keinerlei Schuld an der 2:4-Niederlage. Frerichs selbst will die Sache gar nicht zu hoch hängen, er habe ja „keine Gehirnerschütterung“ erlitten: „Es hätte auch schlimmer laufen können.“

Coach Gabel schwärmt: „Hannes ist ein riesen Rückhalt“

Damit liefert der Keeper das beste Beispiel, warum Brinkum ihn gerade dringender denn je braucht – auch in der Bremen-Liga-Partie gegen den TuS Schwachhausen (Samstag/14.00 Uhr).

„Hannes ist ein riesen Rückhalt seit dem ersten Tag“, schwärmt BSV-Trainer Mike Gabel: „Er ist einer, der vorweggeht und Präsenz hat – positive Präsenz.“ Daran mangelt es dem Vizemeister derzeit nachweislich. Als Kevin Artmann den Rasen beim TuS Komet Arsten am Samstag mit einer Oberschenkelverletzung verließ, brach das Team ein – und rettete die 4:0-Pausenführung gerade so als 4:3 über die Zeit. Frerichs konnte wegen seiner Platzwunde nicht mitwirken – und kehrt jetzt zurück.

Hoffnung auf Einsätze von Becker und Mille

„Mike hat mich mal darauf angesprochen“, sagt der Keeper, der bereits in der Regionalliga und im DFB-Pokal aufgelaufen ist, über seinen Führungsauftrag: „Ich glaube, mit mehr Spielen, mit einer Vita, kommst du automatisch in so eine Rolle.“ Diese nehme er auch an, „ich gebe gerne mal den Ton an“.

Seiner (Hinter-)Mannschaft gibt Frerichs damit vor allem Sicherheit. Und das ist für Brinkum in dieser Phase, in der reihenweise Führungsspielern verletzungsbedingt nicht mitwirken können, existenziell wichtig. Artmann droht nun wieder länger auszufallen. Jamal Barnes (Leistenzerrung) und Hasan Dalkiran (Urlaub) gesellen sich ebenfalls zu den Fehlenden. Neben Frerichs hofft Gabel auf die Rückkehr von Terry Becker (Knieprobleme) und Dragan Mille (Achillessehnenprobleme).

Ich fand’ Daniel sehr gut. Ich war überrascht, dass er versucht hat, schon so das Kommando zu übernehmen. Denn gerade in unserer Situation ist es schwierig reinzukommen.

Am Samstag hatte Hyoungbin Park bereits sein Comeback gegeben. Daran ist Frerichs auch nicht ganz unschuldig. Nach dem Oberneuland-Spiel sei der Mittelfeldspieler mit muskulären Problemen auf ihn zugekommen, berichtet Frerichs. „Da habe ich dann mal eine halbe Stunde länger gearbeitet, und jetzt hat Park zweimal die Woche einen Termin bei mir in der Praxis“, erzählt der Physiotherapeut, der im Physykus Syke arbeitet: „Das hat funktioniert, weil ich einen coolen Chef habe, der sehr kooperativ ist.“

Als Teamarzt will sich Frerichs allerdings bezeichnen. „Es ist immer schwierig, in der Mannschaft Physio zu sein“, findet er: „Ich betreue nicht das halbe Team und will das auch nicht. Ich möchte in Brinkum Fußball spielen und dann nach Hause fahren.“ Gabel pflichtet seiner Nummer eins bei: „Wir wollen ihn primär als Fußballer.“ Auf dem Platz brauchen sie ihn zurzeit genug.

Frerichs kennt Schwachhausen-Trainer aus Zeit in Blumenthal

Schon am Samstag gegen Schwachhausen. „Sie sind immer ein unangenehmer Gegner“, weiß Frerichs, der TuS-Trainer Denis Spitzer noch aus der gemeinsamen aktiven Zeit beim Blumenthaler SV kennt: „Er wird seine Jungs heißmachen. Gegen uns will immer noch jeder heiß sein, keiner will uns ins Rollen kommen lassen.“

Denn dann ist der BSV immer noch eines der besten Teams der Liga. „Wenn wir drin sind und kombinieren, sind wir sehr stark“, findet Gabel. „Gegen Oberneuland hatten wir viele Führungsspieler auf dem Platz. Und da hat man auch gemerkt, dass wir eine erfahrene Mannschaft haben“, sagt der unkaputtbare Frerichs über die beste Brinkumer Saisonleistung. Er erinnert sich schließlich gut an das Spiel.