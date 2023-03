Bredemeyer bleibt beim TuS Kirchdorf: Trainer verlängert beim Fußball-Kreisligisten

Von: Matthias Borchardt

Teilen

Coach Kai Bredemeyer verlängert beim Fußball-Kreisligisten TuS Kirchdorf © Nußbaum

Kai Bredemeyer, Trainer des TuS Kirchdorf, wechselte sich zuletzt selbst ein und erzielte den Siegtreffer. Nun gibt der Coach bekannt, dass er auch in der kommenden Saison beim Fußball-Kreisligisten bleibt. Was dafür sprach.

Kirchdorf - Aufgrund der personellen Situation wechselte sich Kai Bredemeyer, Trainer beim Fußball-Kreisligisten TuS Kirchdorf, im jüngsten Heimspiel gegen den SV Bruchhausen-Vilsen II selbst ein. Das zahlte sich aus: Denn der 40-Jährige verwandelte in der 90. Minute einen Freistoß aus 21 Metern zum 2:1 und bescherte seiner Mannschaft damit drei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Und er setzt seine Arbeit in der Saison 2023/2024 fort: „Ja, ich habe verlängert. Es macht Spaß, und die Jungs ziehen mit.“ Der in Nordel (Gemeinde Diepenau) wohnende Bredemeyer nennt weitere Gründe, weshalb er bleibt: „Ich möchte langfristig etwas aufbauen. Außerdem tut sich beim TuS Kirchdorf einiges, da ist viel Bewegung drin.“ Sein Bruder Florian Bredemeyer (37) unterstützt ihn in seiner zweiten Serie weiter als Co-Trainer.

Zwei weitere Personalien aus dem Lager des Tabellendreizehnten: Luca-Alexander Feßner zog sich im Kellerduell gegen den SV Bruchhausen-Vilsen II nach einem Foul einen mehrfachen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu. Der 21-jährige Ex-Sulinger fällt mehrere Wochen aus. Neu zum Kader der Ersten gehört Keno Kellermann von den A-Junioren der JSG Kirchdorf. Der 18-jährige Linksaußen schoss zuletzt beim 9:1-Erfolg über die JSG Wechold-Magelsen zwei Tore für den Dritten der 1. Kreisklasse Diepholz/Nienburg.