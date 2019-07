Bratwürste offenbar richtige Grundlage

Zweitligaspieler George von Massow gewinnt 20. Barnstorfer „Barku-Cup“

+ Turniersponsor Egon Schumacher (re.) überreichte gestern den Siegerpokal an George von Massow. Noch auf dem Bild sind (v.l.) Turnierleiter Marco Schlicker und Finalist Pelle Boerma. Foto: töbelmann

Barnstorf - Sportgerechte Ernährung vor einem Finale? Kann man wohl so oder so sehen. 15 Minuten vor dem Endspiel beim 20. Barnstorfer Tennis-Turnier um den „Barku-Cup“ zog sich George von Massow vom Zweitligisten Club an der Alster Hamburg noch zwei Bratwürste vom Grill samt Kartoffel- und Krautsalat rein. „Lecker. Ich hätte noch mehr essen können“, schmunzelte der 29-Jährige. Gegner Pelle Boerma vom Nordligisten TTK Sachsenwald war ernährungstechnisch anders drauf, gönnte sich einen Müsli-Riegel plus Banane. Für von Massow war es aber offenbar die richtige Grundlage, denn er gewann mit 7:5 und 6:4 und durfte sich über ein Preisgeld in Höhe von 600 Euro freuen.