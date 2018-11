Brandhoffs frühes Tor reicht nicht

Joshua Brandhoff brachte Brinkum gestern mit 1:0 in Führung. Am Ende jedoch stand in Schwachhausen eine 1:3-Niederlage. - Foto: Töbelmann

Bremen - Nach drei Siegen in Serie hat es den Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV wieder erwischt. Im Match beim TuS Schwachhausen unterlag das Team von Trainer Dennis Offermann mit 1:3 (1:1). Für den BSV-Coach allerdings wäre eigentlich ein Remis das gerechtere Ergebnis gewesen: „Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Leider hat der Schiedsrichter einige unglückliche Entscheidungen gegen uns getroffen.“

Das fing schon in der ersten Halbzeit an. Beim Stand von 1:1 hätte ein Bremer Spieler nach Ansicht der Brinkumer nach einer rüden Attacke gegen Bastian Helms eigentlich die Rote Karte sehen müssen, doch Schiri Cedric Philipp beließ es bei einer Gelben Karte. Und in der zweiten Halbzeit soll vor den Toren des Ex-Brinkumers Herman Mulweme jeweils eine Abseitsstellung vorgelegen haben. „Zumindest beim 3:1 war das so. Das haben auch die Schwachhauser so gesehen – aber leider der Schiedsrichter nicht“, erklärte Offermann.

In der sehr intensiv geführten Partie, in der die Gäste keine echten Auswechselspieler besaßen (auf der Bank saßen nur Ersatzkeeper Benjamin Schimmel und Offermann), ging Brinkum in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung. Angreifer Joshua Brandhoff hatte aus 28 Metern abgezogen und TuS-Keeper Tim Schleusener (spielte auch schon für Brinkum) überwunden.

„Leider haben wir diesen Schwung nicht ausgenutzt, um weiter Druck zu machen“, bemängelte Offermann. Stattdessen kamen die Gastgeber nur fünf Minuten später durch Jan-Niklas Hiegemann zum 1:1, wobei BSV-Torwart Tariq Olatunji bei dessen 18-Meter-Schuss nicht gerade gut aussah. Noch vor der Pause hatte Brinkum weitere Möglichkeiten, doch Bastian Helms und auch Jürgen Heijenga vergaben diese.

In der zweiten Halbzeit hatte Schwachhausen etwas mehr vom Spiel und schaffte durch den umstrittenen Doppelpack von Mulweme (67./76.) die Treffer zum 3:1-Sieg. Da die Gäste nicht mehr wechseln konnten, fehlten auch die Impulse, um darauf reagieren zu können. - töb