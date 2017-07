Bramstedt fühlt im Pokal Diepholz auf den Zahn

Mehrere Derbys / In Eystrup steigt brisantes Duell

BRAMSTEDT - Die meisten Vereine aus dem NFV-Kreis Diepholz haben bereits die Vorbereitung auf die Saison 2017/2018 aufgenommen. Am Montag wurde nun auch die erste Runde des Bezirkspokals ausgelost. Dabei kommt’s am Sonntag, 30. Juni, gleich zu mehreren interessanten Kreisderbys. Kreispokalsieger TSV Bramstedt erwartet um 15 Uhr den Bezirksligisten SG Diepholz. Bramstedts Trainer Sascha Feldt hatte vergeblich auf ein Derby gegen den TSV Bassum gehofft: „Für uns ist es ein Bonusspiel. Wir nehmen die Aufgabe an und versuchen, das Beste daraus zu machen.“