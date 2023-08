Boss Roughley kehrt zurück: Landesligist FC Sulingen empfängt Tabellenführer Lehrte

Von: Julian Diekmann

Abwehrboss Martin Roughley steht Fußball-Landesligist FC Sulingen nach Verletzung wieder zur Verfügung. © Krüger

Duell der Aufsteiger in der Fußball-Landesliga: Schlusslicht FC Sulingen empfängt am Sonntag Tabellenführer Lehrte. Hoffnung macht den Sulestädtern die Rückkehr von Abwehrboss Martin Roughley.

Sulingen – Die gute Nachricht zuerst: Abwehrboss Martin Roughley (34) kehrt nach überstandener Oberschenkelzerrung zurück in den Kader des Fußball-Landesligisten FC Sulingen. „Er hat die Woche ohne Schmerzen trainiert, kann am Wochenende definitiv spielen“, erklärt Sulingens Aufstiegstrainer Marian Pingel: „Seine Mentalität und Führungsstärke können wir am Wochenende sehr gut gebrauchen.“

Wo wir auch schon bei der schlechten Nachricht sind: Am Sonntag (15.00 Uhr) stellt sich mit dem FC Lehrte ausgerechnet die Überraschungsmannschaft der Liga an der Verdener Straße vor. Ungleicher könnten die Voraussetzungen nicht sein. Während Lehrte, die wie der FCS zu den Neulingen der Liga zählt, nach drei Spielen mit sieben Punkten von der Tabellenspitze grüßt, ist Sulingen nach drei Niederlagen Tabellenletzter.

Auf Sulingens Abwehrmann Felix Klare dürfte am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenführer Lehrte eine Menge Arbeit zukommen. © fat

„In der Landesliga ist alles etwas schneller, da kommen wir noch nicht ganz mit“, erklärt Pingel, der am Sonntag auf Alper Yildirim (Knieprobleme), Tobias Dickmann (privat verhindert), Stürmer Bjarne Meyer (Oberschenkelzerrung) und auf die beiden Urlauber Bennet Lüdecke und Viktor Gense verzichten muss. „Aktuell laufen wir noch zu viel hinterher“, sagt Pingel nach dem Saisonstart: „Das müssen wir schnellstmöglich in den Griff bekommen und abstellen.“

Anspannung kommt laut FCS-Coach aber noch nicht auf. „Klar sind einige Spieler dabei, die sich Gedanken machen, aber Nervosität kommt da noch lange nicht auf.“

Doch ob den Sulingern ausgerechnet gegen Lehrte die Wende gelingen kann, darf zumindest bezweifelt werden. Immerhin wirbelte die Mannschaft von Willi Gramann in der vergangenen Serie durch die Staffel 3 der Bezirksliga, wurde am Ende mit 62 Punkten souverän Meister und schoss dabei mehr als 100 Tore.

„Das bedeutet, dass sie eine exzellente Offensive besitzen“, sagt Pingel: „Sei es mit Knipser Kesip Caran oder Kapitän Patrik Ehlert, der eher als hängende Spitze aufläuft. Von daher erwartet uns ein sehr selbstbewusster Gegner, der seinen positiven Lauf bei uns fortsetzten will. Wir werden aber alles versuchen, um dies zu verhindern.“