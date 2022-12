Wetschens Lennart Bors verpasst Wiedersehen mit Eldagsen

Von: Cord Krüger

Keine großen Sprünge kann derzeit Lennart Bors machen. Wetschens Stürmer verletzte sich am Fuß. Daher verpasst er das Heimspiel am Samstag gegen alte Bekannte. © Terwey

Wetschen – Natürlich gibt es nie den passenden Zeitpunkt für Verletzungen. Dass Lennart Bors aber am Samstag ab 18.00 Uhr im Nachhol-Heimspiel seines TSV Wetschen gegen den FC Eldagsen zusehen muss, „ist doppelt bitter“, sagt der am Fuß lädierte Stürmer des Fußball-Landesligisten. Denn mit dieser Mannschaft stand er schon einige Abende auf dem Trainingsplatz. Zuletzt voriges Jahr, als der damalige Azubi noch für Bezirksligist SC Twistringen knipste und sich während seines Blockunterrichts als angehender Kältetechnik-Mechatroniker unter der Woche bei den Eldagsern fit hielt. „Ich bin da super aufgenommen worden“, erinnert sich der 21-Jährige noch dankbar an diese Möglichkeit.

Stürmer laboriert an Außenbandriss

Jetzt sieht er FCE-Trainer Holger Gehrmann und seine in weiten Teilen zusammen gebliebene Crew nur vom Rand des Platzes wieder. Denn im Abschlusstraining vor dem jüngsten Auftritt beim TSV Stelingen zog sich Bors einen Außenbandriss im linken Fuß zu. „Lennart hat sich richtig geärgert – aber nicht nur wegen des Eldagsen-Spiels“, berichtet sein Trainer Oliver Marcordes: „Denn zuletzt war der Junge richtig gut drauf.“ Doch wie immer in Wetschen, kompensiert dieses Kollektiv derartige Ausfälle durch seinen breit aufgestellten Kader. „In Stelingen hatte er da vorn ja schon zwei gute Vertreter“, lobt der 42-Jährige Philip Kürble und Alen Suljevic. Kürble traf beim 7:1-Schützenfest doppelt, Suljevic einmal.

Marcordes warnt vor „unangenehmer Truppe“

Doch auch die Eldagser gewannen in Stelingen hoch – Mitte November mit 6:0. Marcordes hatte Steffen Becker zur Beobachtung entsandt – „mein Spitzel aus der Region“, sagt er grinsend über seinen Cousin, der in Neustadt am Rübenberge wohnt. Der berichtete ihm unter anderem von einem robusten FC: „Diese Mannschaft kommt über den Kampf“, warnt der B-Lizenz-Inhaber vor einer „unangenehmen Truppe: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht den Schneid abkaufen lassen.“

Bors über frühere Trainingspartner: „Die können gut kicken“

Bors stellt zudem klar, „dass alle, die vorige Saison dort waren, auch gut kicken können. Ich habe jetzt nicht verfolgt, wer zuletzt gespielt hat, hätte sie in dieser Saison schon etwas weiter vorn im Mittelfeld eingeschätzt.“ Im Nachhinein ist der Twistringer froh über die Einheiten mit Eldagsen: „So bekam ich zum ersten Mal Einblicke in den Landesliga-Fußball. Und mit der Zeit merkte ich, dass ich es auf dem Level vielleicht auch schaffen könnte, wenn ich richtig dran bleibe.“ Das floss in seine Entscheidung mit ein, als er sich für den Abschied von seinem Heimatverein Twistringen entschied und im Sommer die neue Herausforderung in Wetschen annahm. Mit seiner ersten Hinserie bewies Bors, dass er mit seiner Einschätzung nicht ganz falsch lag: 15 Einsätze, sechs Tore und weitere Vorlagen sprechen für sich.

Mehr kommt in diesem Fußballjahr jedoch nicht dazu. Bors checkte im blau-gelben Lazarett ein, in dem sich nach wie vor die am Knie verletzten Verteidiger Phil Schwierking und Lennart Kruse wiederfinden. Aljoscha Wilms und Philipp Nüßmann absolvierten nach wochenlangen Zwangspausen zuletzt das komplette Mannschaftstraining bis zum Abschlussspiel, bekommen fürs letzte Match vor der Winterpause aber noch Schonung von Marcordes verordnet. Joshua Heyer ist beruflich verhindert, „aber wir haben trotzdem noch einen guten 18-Mann-Kader“, versichert der TSV-Coach.