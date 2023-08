Bors trotz Doppelpack gefrustet: Starker TSV Wetschen verspielt Landesliga-Sieg gegen OSV Hannover

Von: Tom Springer

Teilen

Durchgesetzt – aber doch ohne Happy End: Wetschens Ricardo Tenti (gelbes Trikot) zieht an Gegenspieler Robin Wedemeier vorbei. Der Ertrag war letztlich zu wenig. © Tom Springer

Am 2. Spieltag der Landesliga Hannover trennten sich der TSV Wetschen und der OSV Hannover 3:3-Unentschieden. Die Gastgeber verpassten nach dem Auftaktsieg am vergangenen Samstag gegen den TuS Garbsen (1:0) damit zwar der perfekten Saisonstart, Trainer Björn Wnuck war trotzdem nicht unzufrieden. Einer seiner Schützlinge dagegen schon.

Wetschen – Eigentlich hätte Björn Wnuck nach dem 3:3 (2:0) seines TSV Wetschen gegen den OSV Hannover am Dienstagabend bedient sein können – war er aber nicht. „Das war ein gutes, ansehnliches Landesligaspiel, Werbung für den Fußball“, lautete das erste Fazit des Trainers. „Es ist schade, dass wir uns den Dreier für das, was wir gespielt haben, nicht gegönnt haben“, schob er zwar nach, war angesichts des Gegners aber alles andere als unzufrieden: „Ich glaube, dass der OSV eine der stärkeren Truppen der Liga ist. Sie haben vorne Qualität, Erfahrung und waren in den letzten Jahren immer oben mit dabei.“

TSV Wetschen - OSV Hannover 3:3 (0:0) Wetschen: Becker - J. Heyer, Pasiov, L. Heyer, F. Raskopp, Fehse, Rittmeyer (73. Lohaus), M. Raskopp, Bors, Tenti, Hibbeler. Tore: 1:0 (8.) Bors, 2:0 (44.) Tenti, 1:2 (47.) Löhnig, 2:2 (49.) Morling. Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann (TuS Sudweyhe).

TSV Wetschen beginnt schwungvoll und belohnt sich

Gegen diese Truppe waren die Wetscher insgesamt die bessere Mannschaft. Gezeigt hatte sich das direkt in der Anfangsphase, als der TSV mit viel Dampf zwei Eckstöße erzwang. Julian Fehse, der Mann für die Standards, brachte diese jeweils gefährlich vors OSV-Tor (2.), aber noch war Torhüter Maximilian Kemmesies zur Stelle. Wetschen kam immer wieder über den flinken Torge Rittmeyer zu schnellen Vorstößen. Belohnt wurde das bereits in der 8. Minute, als Rittmeyer nach einem herrlichen Diagonalball per Flanke Lennart Bors am ersten Pfosten bediente. Der Stürmer köpfte zum 1:0 ein.

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Oskar Morling die ersten nennenswerten Chancen der Gäste liegen ließ (11., 13.). Viel mehr brachte der OSV im ersten Durchgang aber nicht zustande. Wetschen dagegen kam zu mehreren Abschlüssen. Die größte Chance ließ Moritz Raskopp frei vorm Tor aus, nachdem er vom stark freigespielten Joshua Heyer mustergültig per Flanke bedient worden war. Raskopps zu unplatzierten, laschen Schuss aus zwölf Metern parierte Kemmesies sicher (28.). „Wenn ich das Verhältnis sehe, wie viele Chancen wir uns erspielen und wie viele wir zulassen, passt das“, sagte Wnuck hinterher.

Ebenfalls passte ihm, dass der TSV die knappe Führung nach einer Fehse-Ecke kurz vor dem Pausenpfiff noch auf 2:0 ausbaute. Ricardo Tenti traf per Kopf aus fünf Metern zur komfortablen Führung (44.). Vermeintlich.

Rasanter Auftakt nach Wiederanpfiff: Verschlafene Wetscher lassen OSV Hannover gewähren

Denn nach dem Seitenwechsel markierte erst Silas Löhnig von der Strafraumkante den 1:2-Anschlusstreffer (47.), dann erzielte Morling 77 Sekunden später mit einer Kopfball-Bogenlampe den Ausgleich (49.). „Ich habe in der Halbzeit klar gesagt, dass wir die erste Druckphase jetzt überstehen müssen“, ärgerte sich Wnuck und erklärte: „Das erste Tor fällt, weil wir nicht nah genug dran waren, dann fängt der Kopf an zu arbeiten und du wirst ein bisschen unsicherer.“ So brauchte der TSV erstmal etwas, um sich zu sammeln. Dann aber hatte er in Person von Bors (60.) und Tenti, der den Ball aus kurzer Distanz aber über die Latte setzte (61.), weiterhin die größeren Torchancen.

Die nächste Gelegenheit nutzten sie dann aber in Co-Produktion: Nach einem Fehse-Freistoß steckte Tenti den Ball an der Strafraumkante durch zu Bors, der vorm Tor eiskalt blieb (69.).

Spieler des Spiels: Lennart Bors Der Stürmer erzielte einen Doppelpack und war auch sonst ein Aktivposten im Wetscher Spiel

Doch auch diese Führung reichte nicht aus, weil sich Morling in der 79. Minute munter durch den Wetscher Strafraum dribbeln durfte und anschließend noch Löhnig bedienen konnte. Dann schnürte auch Hannovers Nummer 14 noch seinen Doppelpack, der darüber wohl glücklicher war als Wetschens Doppeltorschütze. „Ich hätte lieber kein Tor gemacht und drei Punkte geholt“, sagte Bors spürbar gefrustet nach dem Spiel. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten konnte niemand mehr den „Lucky Punch“ setzen.