Bors bringt sein Team auf Kurs

Twistringen - Von Cord Krüger. Wenigstens ihren Humor hatten sich die Fußballer der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst bewahrt. Als die 1:3 (1:2)-Niederlage des Bezirksliga-14. beim SC Twistringen fast feststand, witzelten TSG-Schlussmann Malte Wolpmann und Teamkollege Finn Werner. Der Grund für ihre Lacher ist nicht überliefert, doch die Szene zeigt, dass die Moral im Team von Trainer Dirk Hofmann stimmt. Und er hütete sich auch davor, seinen Fußballern am Samstag nach dem 13. sieglosen Spiel hintereinander etwas vorzuwerfen: „Uns fehlen im Moment einfach die Möglichkeiten“, verdeutlichte der Ex-Profi.

So spielte Altherren-Leihgabe Arne Budelmann die 90 Minuten durch. Wie der Stürmer hatte auch Yannick Spanjer eine komplette Partie vom Vorabend in den Knochen – der Mittelfeldmann spielte für die Zweite in der 2. Kreisklasse. Und am Ende wechselte Hofmann noch den etatmäßigen Keeper Tim Haake als Feldspieler ein – in einer Phase, „in der wir froh sein mussten, nicht noch das vierte oder fünfte Ding zu kriegen“, gestand der TSG-Coach.

Eben wegen dieser nicht effizient genutzten Überlegenheit war sein Twistringer Kollege Walter Brinkmann mit dem zweiten Durchgang weniger zufrieden als mit dem ersten. „Aber ich bin jetzt froh, dass es endlich wieder mit einem Sieg geklappt hat“, gestand der SCT-Trainer nach zuvor zehn Partien ohne „Dreier“.

Und wie zuletzt so oft musste Brinkmann anfangs einen Nackenschlag hinnehmen. Denn nachdem sein Stürmer Lennart Bors Wolpmann zur ersten Parade gezwungen hatte (5.), klingelte es im SCT-Kasten. Seckenhausens Neuzugang Josaiah Evarest Ndedi entwischte auf der linken Seite Maurice Künning und schlenzte die Kugel über Torwart Mark Schultalbers ins lange Eck (7.). Zweiter Treffer im zweiten Spiel für den Deutsch-Kameruner! Brinkmann wusste nicht, „ob der so geplant war, auf jeden Fall war es ein blödes Gegentor.“ Umso mehr freute er sich, dass sein Team die Ruhe bewahrte „und schön die Bälle in die Tiefe gespielt hat. Es war kein spektakulärer Fußball, aber die Jungs haben ihre zweiten, dritten und vierten Bälle gewonnen, anstatt wie in den letzten Wochen das Ding einfach nach vorn zu kloppen.“ Auffällig dabei die Vorstöße von Künning über rechts, der sich klug mit Jonas Wilkens ergänzte. „Unsere linke Seite haben wir nicht dicht bekommen“, monierte Hofmann dementsprechend. Zunächst stellten die Gäste die Räume jedoch gut zu. Doch Maciej Ciupka packte den Dosenöffner aus und schlug einen Sahnepass diagonal auf Bors. Der schüttelte mit einer Drehung TSG-Verteidiger Jan Dahlheuser ab und traf von halblinks per Flachschuss zum Ausgleich (24.). Nun war der SCT drin! Kurz darauf zielte Bors knapp vorbei (27.), Christoph Harms hielt haarscharf drüber (30.). Aber der nächste Versuch passte: Christoph Hainke, mit Harms über außen ein Aktivposten, flankte auf Bors – und der köpfte aus vier Metern das 2:1 (36.), gleichzeitig sein bereits elfter Treffer im 17. Saisonspiel. „Bitter, dass wir die Euphorie nach unserer Führung nicht mitnehmen“, ärgerte sich Routinier Budelmann über den Pausenrückstand.

In der Kabine nahmen sich die Seckenhauser vor, möglichst schnell zum Ausgleich zu kommen. Stattdessen sorgte Harms mit der ersten gefährlichen Aktion des zweiten Durchgangs für das 3:1: Sein Schuss aus der Drehung schlug im langen Eck ein (47.). „Und danach gingen bei meinen Spielern die Köpfe runter“, bilanzierte Hofmann. Twistringen kam zu weiteren Möglichkeiten, Simon Beuke etwa scheiterte nach einer Hainke-Ecke zweimal aus kurzer Distanz an Wolpmann (63.). So wäre es fast noch spannend geworden, wenn Fabian Öhlerking nicht im glänzend reagierenden Schultalbers seinen Meister gefunden hätte (73.).

„Schade, wir hatten uns hier schon etwas ausgerechnet“, verriet Budelmann.