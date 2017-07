Böttcher und Budelmann: Tolle Helfer in der Not

+ Heiner Böttcher - Foto: töb

RISTEDT - Am Mittwoch stand den Verantwortlichen des Ristedter „Württemberg-Cups“ wegen der ständigen Regenfälle und einer drohenden Absage des Spieltages der Schweiß auf der Stirn. Gestern wurde es in der Halbzeit der ersten Partie zwischen Melchiorshausen und Seckenhausen schon wieder knifflig. Grund: Ein Schiri-Assistent fühlte sich unwohl und sah sich nicht mehr in der Lage, seinen Job an der Linie fortzusetzen.