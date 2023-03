„Bocar is back“: Djumo trifft zum 1:1 für Rehden

Von: Cord Krüger

Torschützen unter sich: Werders Davis Asante (r.) traf zum frühen 1:0 für die Gäste, Rehdens Bocar Djumo (l.) glich per feiner Freistoß-Klinge aus. Bei diesem 1:1 blieb’s. © Krüger

Nach langer Verletzung war es am Mittwochabend erst sein dritter Startelf-Einsatz für den BSV Rehden in dieser Saison. Doch dabei schoss Bocar Djumo sein zweites Saisontor, das Rehden ein 1:1 (1:1) gegen den SV Werder Bremen II einbrachte. Dennoch wäre mehr drin gewesen - obwohl BSV-Keeper Flemming Niemann einen Elfmeter hielt.

Rehden – In Minute 86 entlud sich am Mittwochabend einiges an Frust auf der Bank des BSV Rehden. Gerade war der durchgesprintete Rechtsverteidiger Kevin Coleman von Marc Schröder im Strafraum gelegt worden, wieder gab es dafür keinen Elfmeter. Auf den entsprechenden, zweifellos emotionalen Hinweis kassierte Rehdens Trainer Kristian Arambasic die Gelbe und sein Torwarttrainer Marco Gerding sogar die Gelb-Rote Karte. Am Ende blieb’s beim 1:1 (1:1) gegen den SV Werder Bremen II, was Arambasic angesichts des engagierten Auftretens seiner Regionalliga-Fußballer mit Stolz erfüllte: „Denn das ist immerhin eine Bundesliga-Reserve. Und wir haben sie kaum ins Spiel kommen lassen. Deshalb müssen wir eigentlich zwei Punkte mehr hier behalten. Aber man hat gesehen, dass wir bis zur letzten Minute körperlich topfit waren und ein perfektes Anlaufverhalten an den Tag gelegt haben.“

Früher Rückstand durch schnelle Bremer

In der ersten Minute wurde sein Team unter den Augen der Rehdener Ex-Trainer Alexander Kiene und Andreas Golombek allerdings überlaufen – und lag zurück. Startelf-Debütant Moody Chana, neben Pierre Becken und Niklas Kiene einer der drei Innenverteidiger in der BSV-Fünferkette, verlor im Mittelfeld den Ball gegen Davis Asante. Der flitzte davon, passte rechts raus auf Jascha Brandt und lief weiter durch. Als BSV-Keeper Flemming Niemann den ersten Schuss von außen pariert hatte, staubte Asante zum 1:0 ab (1.). Eine kalte Dusche auf dem eisigen, tiefen, aber noch bespielbaren Platz. Doch die Gastgeber fingen sich schnell. Becken prüfte den aus Syke-Gessel stammenden Louis Lord (4.), auch Malik Memisevic fand im Werder-Schlussmann seinen Meister (16.). Und direkt danach hätte es beinahe 0:2 gestanden: Becken legte den schnellen Asante im Strafraum, Schiedsrichter Fabian Porsch zeigte auf den Punkt – aber Niemann parierte den Elfmeter von Philipp Kühn (17.). „Den hat ,Flemmo’ klasse gehalten“, jubelte Arambasic. Besser noch: Diese Szene hauchte den Rehdenern neues Leben ein, wenngleich sie zunächst zu wenig daraus kreierten. In der 26. Minute forderte Chana nach einem Stoß von Brandt gegen sich vergeblich Elfmeter, bei einem vermeintlichen Handspiel von Mikail Polat in der Box blieb Porschs Pfeife ebenfalls stumm. In der nächsten Szene passte dafür alles: Bocar Djumo zirkelte einen 17-Meter-Freistoß von halbrechts über die Mauer zum 1:1 in den linken Knick (33.).

„Schön für mich und schön für das Team“

Kein Zweifel: „Bocar is back!“ Denn nach seinem langwierigen Schienbeinbruch war dies erst sein dritter Saisoneinsatz von Beginn an – und nach dem Treffer vor zehn Tagen gegen St. Pauli II sein zweites Saisontor: „Das ist schön für mich nach so langer Zeit – aber auch schön für das Team“, meinte der Portugiese zum Remis, obwohl er urteilte: „Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Denn jeder, vom ersten bis zum letzten Mann, hat gut gearbeitet.“

Popovics Pech mit Schuss ans Lattenkreuz

Ein weiteres Tor verhinderte unter anderem das Lattenkreuz – bei einem 20-Meter-Schuss von BSV-Sechser Julijan Popovic (35.).

Kurz nach Wiederanpfiff war wiederum Werder der erneuten Führung näher – aber Niemann rettete sehenswert gegen Kühn (46.), ehe sich dann sein Pendant Lord gegen den frei durchgebrochenen Djumo auszeichnen durfte (55.). Kurz darauf hätte Djumos Sturmpartner Tony Lesueur einen Strafstoß bekommen können, doch Polats Schubser im Sechzehner gegen ihn blieb ungesühnt.

Regionalliga Nord BSV Rehden - SV Werder Bremen II 1:1 (1:1) - Rehden: Niemann - Coleman, Becken, Kiene, Chana, Haritonov - Popovic, Tomic (65. A. Arambasic), Djumo, Memisevic (65. Mansaray), Lesueur. Werder II: Lord - Schulz, Höck, Schröder, Kim Minwoo - Polat, Bargfrede (76. Kratt) - Brandt (90. Wang), Eickhoff, Asante (68. Reincke) - Kühn (83. Galjen). Tore: 0:1 (1.) Asante, 1:1 (33.) Djumo. Schiedsrichter: Fabian Porsch (Barsbütteler SV). Bes. Vork.: Niemann hält Foulelfmeter von Kühn (17.), Gelb-Rote Karte für Rehdens Torwarttrainer Marco Gerding (82.) wegen Meckerns. Zuschauer: 267.

Rehdens Abwehr hingegen stand sicherer und ließ bis auf einen Schuss von Mika Eickhoff ans Außennetz (62.) nichts mehr zu. Auf der anderen Seite durfte Schröder im Strafraum schubsen (71.) und Polat am weggesprinteten Lesueur reißen, ohne dass ein Pfiff ertönte. So wurde das Spiel zunehmend hektischer. Zu hektisch für Rehdens eingewechselten Shamsu Mansaray, der eine Hereingabe des wieder mal ungemein fleißigen Linksverteidigers Daniel Haritonov knapp verpasste (78.).

„Wir hatten Chancen genug, aber jetzt müssen eben am Samstag bei Atlas die drei Punkte her“, forderte Arambasic mit Blick auf das Kellerduell seines Tabellen-14. bei den zwei Plätze tiefer geführten Delmenhorstern.