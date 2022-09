Blumenkohlohren sorgen für Staunen

Einstiger Bundesliga-Ringer: Lernik Vanjan trainiert den Nachwuchs des TSV Bassum. © fat

„Du bist wieder zu spät. Wir haben schon vor 15 Minuten angefangen“, sagt Lernik Vanjan, als einer seiner Nachwuchs-Ringer in die alte Bassumer Sporthalle geeilt kommt. Das schlechte Gewissen steht dem Elfjährigen ins Gesicht geschrieben. Seine Kollegen wärmen sich bereits auf. „15 Liegestütze“, ordnet sein Trainer kurzerhand als Strafe an.

Bassum – Und der Nachzügler gehorcht umgehend, stemmt sich ohne zu murren auf dem Boden auf und ab. „Ohne Disziplin kein Erfolg“, sagt Vanjan mit schelmischem Grinsen. Der 40-Jährige weiß das aus eigener Erfahrung. Schließlich kämpfte er sich als Geflüchteter einst selbst bis in die Bundesliga vor. Mittlerweile hat der gebürtige Armenier beim TSV Bassum eine erfolgreiche Ringer-Abteilung aufgebaut und trainiert den Nachwuchs ehrenamtlich – gemeinsam mit Ex-Profi und Freund Gevorg Vardanyan.

„25 Kinder waren die Mindestanzahl“, verrät Vanjan, der 2018 mit der Idee der Abteilungsgründung auf den Vereinsvorsitzenden Horst Schlottmann zukam. „Mein Sohn wollte wie ich unbedingt Ringer werden“, berichtet Vanjan. Das Training wollte der zweifache Familienvater aus Mangel an für ihn geeignetem Personal in der Umgebung selbst in die Hand nehmen. Heute gehen gemeinsam mit seinem Junior Felix knapp 30 Nachwuchs-Ringer im Alter von sechs bis 15 Jahren in Bassum auf die Matte.

„Ich bin sehr zufrieden, wie Lernik das angeht“, sagt Schlottmann: „Er weiß, wovon er spricht und hat die Kinder im Griff.“ Der Trainer berichtet: „Am Anfang war es ganz schwer, Kinder zusammenzubekommen.“ Mittlerweile können aber auch Vanjans ringertypische Blumenkohlohren nicht mehr abschrecken: „Manchmal fragen mich die Kinder, warum sie so aussehen. Ich sage dann immer, dass es das Zeichen für einen guten Ringer ist. Dann staunen sie erst mal nur“, lacht Vanjan und merkt ernst an, dass sich mit der Zeit herumgesprochen habe, dass die Jugendlichen im Training „Wut und negative Energien abbauen“ können – auch bei Lehrern an Schulen.

„Ein Junge war eineinhalb Monate nicht im Unterricht. Seit er bei uns ist, geht er wieder zur Schule“, berichtet der Coach: „Wir holen hier die Jungs von der Straße. Oft haben ihre Eltern nicht so viel Zeit für sie. Wir sind wie eine Familie, trainieren und schwitzen zusammen.“

Erfolgreiche Abteilung – Zuwachs willkommen Die Ringer des TSV Bassum räumten bei den Landesmeisterschaften in Hannover gleich mehrere Medaillen ab. Jeweils Gold holten Hayk Vardanyan (B-Jugend, 44 kg), Felix Bambalyan (C-Jugend, 61 kg) und Ricardo Zoto (C-Jugend, 57 kg). Silber gewannen Mohammed Eshani (C-Jugend, 57 kg) und Jan Koli (C-Jugend, 61 kg). In der Vereinswertung erreichten die Bassumer Platz fünf unter zehn Vereinen. „Eine Deutsche Meisterschaft gibt es für Sieger in diesem Alter noch nicht“, erklärt Trainer Lernik Vanjan, der gerne weitere Interessierte dienstags und donnerstags von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der alten Bassumer Sporthalle Am Schützenplatz begrüßt.

Der heute 40-Jährige – mit eigener Kfz-Aufbereitungsfirma „Felix Autokosmetik“ selbstständig – war 2009 der Liebe wegen nach Bassum gezogen. „Meine Frau habe ich auf einer Hochzeit im Norden kennenglernt“, berichtet Vanjan, der insgesamt zehn Jahre Profi-Ringer war. Weil Niedersachsen nicht gerade eine Hochburg für seinen geliebten Kampfsport war und ist, fuhr er aus dem Kreis Diepholz bis nach Bonn-Duisdorf – zum damaligen Zweitligisten, mit dem er in die erste Liga aufstieg.

Vor den sportlichen Erfolgen in Deutschland war Vanjan in den Neunzigern aus seiner Heimat Armenien vorm Krieg geflohen. Er landete im mittelfränkischen Schwabach, schloss sich als kampferprobter Ringer dem damaligen Zweitligisten Nürnberg an und wechselte schließlich zu Erstligist SV Siegfried Hallbergmoos, mit dem er 2006 die Deutsche Vizemeisterschaft feierte. „In einem Bundesliga-Kampf in Anger wurden die Kämpfer ungewöhnlicherweise mit ihrem Beruf vorgestellt“, berichtet Vanjan aus dieser Zeit. Da er noch nicht so gut Deutsch sprach, wusste er, damals für eine Kfz-Werkstatt tätig, nicht, was er antworten sollte. „Die Kollegen haben dann einfach angegeben, dass ich Lokführer bin“, lacht Vanjan. Fortan stand sein Spitzname fest.

Mittlerweile hat der „Lokführer“ umgeschient, beendete seine aktive Karriere 2014: „Vom Kopf her ging es noch, aber vom Körper her nicht mehr.“ Jetzt ist er Trainer und schult den Nachwuchs – und das nicht nur im Ringen, sondern eben auch in Sachen Disziplin.