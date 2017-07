Blitz, Donner, Regen, Abbruch: TuS Sulingen muss nachsitzen

NFV-Pokalspiel bei Arminia Hannover wird bereits am Sonntag nachgeholt

+ Grelle Blitze wie diese waren gestern Abend auch über dem Stadion von Arminia Hannover zu sehen. - Archivfoto: Hagen Görlich/pixelio

Hannover - Von Arne Flügge. Es geschah am frühen Abend, als das Unheil seinen Lauf nahm, das schließlich in einem Spielabbruch endete: Die Oberliga-Fußballer von Arminia Hannover und des TuS Sulingen hatten sich gerade eine halbe Stunde lang in der ersten Runde des NFV-Pokals gegenübergestanden, als eine schwarze Wolkenwand das Stadion am Bischofshol in fast abolute Dunkelheit versetzte. „Es wurde plötzlich stockduster, man konnte fast nichts mehr sehen“, berichtete Sulingens Teammanager Thorsten Neumann.