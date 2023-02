Björn Wnuck sagt „Ja“ zu Fußball-Landesligist Wetschen: Trainer folgt im Sommer auf Oliver Marcordes

Von: Cord Krüger

Willkommen in Wetschen! Björn Wnuck wird neuer Trainer des TSV. Das Shirt passt ihm schon wie angegossen. © Krüger

Was als flapsiger Annäherungsversuch im Advent am Glühweinstand begann, endete jetzt in einer Zusage für den TSV Wetschen: Björn Wnuck wird im Sommer neuer Trainer des Fußball-Landesligisten. „Tatsächlich bin ich zuerst auf dem Rehdener Weihnachtsmarkt von Spielern darauf angesprochen worden“, erinnert sich der 38-Jährige schmunzelnd an die Begegnung im Dezember – kurz nachdem Oliver Marcordes angekündigt hatte, zum Saisonende bei den Blau-Gelben aufzuhören. Fast parallel streckte Thomas Otte die Fühler nach ihm aus, hatte ihn wegen dessen zeitlicher Bedenken jedoch fast schon abgeschrieben. Am Dienstagmorgen allerdings meldete der Sportliche Leiter Vollzug.

Wetschen – „Wir waren schon seit einiger Zeit in Gesprächen“, berichtet Otte von ersten Kontakten ab Mitte Dezember. Und er hätte sich eine frühere Klärung der Trainerfrage gewünscht. „Aber so ein Traineramt ist ja mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden – und eben kein Vollzeitjob“, erinnert Otte. Folglich hätten einige andere Kandidaten nach „guten Gesprächen“ abgewunken. Auch Wnuck musste noch vieles mit Frau, Familie und Firma klären. „Natürlich wollte Thomas eher eine Entscheidung – und ich musste ihm sagen: Wenn du sie jetzt brauchst, dann sage ich ab“, schildert der frühere Oberliga-Spieler. „Schließlich geht der Job vor. Erst im Juli hatte er in dem Diepholzer Lebensmittel-Unternehmen, für das er seit mehr als acht Jahren tätig ist, eine neue Herausforderung angenommen.

Otte von Wnucks Ansprache überzeugt

Trotzdem habe Wnuck nach wie vor zu den Favoriten gezählt, „weil er uns nicht nur sportlich weiterbringen wird“, schätzt der Sportchef: „Wir sind auch von seiner Art überzeugt, wie er die Mannschaft mitnehmen kann“, sagt er mit Blick auf Wnucks Ansprache: „Das spricht für gute Qualität.“

„Nicht so gefühlt, als dass ich mit dem Fußball fertig wäre“

Die zeigte sich nicht nur beim BSV Rehden I und II, sondern zwischendurch auch als Trainer am DFB-Stützpunkt des Landkreises Vechta. Zuletzt coachte er drei Jahre lang ein Kollektiv der ganz Kleinen – den JFV-Nachwuchs der G- bis F-Jugend, vor allem seinem Sohn Bjarne zuliebe. Großartig auf der Suche nach einem neuen Engagement im Männerbereich war er nicht, „andererseits hatte ich mich aber auch noch nicht so gefühlt, als dass ich mit dem Fußball fertig wäre“.

Sören Sandmann ist Wnucks ehemaliger Teamkollege

Nun also Wetschen. Immer mit eingebunden in die Trainersuche und Verhandlungen waren die Spieler selbst, „denn ich habe den Jungs klar gesagt: Ihr seid diejenigen, die mit dem neuen Mann zusammenarbeiten müssen“, schildert Otte. Einige von ihnen kennen den Vater zweier Söhne noch ziemlich gut: „Mit Sören Sandmann habe ich sogar schon zusammen gespielt“, erinnert er sich an gemeinsame Oberliga-Zeiten mit dem BSV Rehden. „Philipp Nüßmann, Tim Becker und Steffen Winkler hatte ich als Trainer des BSV Rehden II in der Bezirksliga, Kevin Reinking und Philip Kürble in der U 17 des JFV Rehden in der Landesliga.“ Als Chefcoach des Rehdener Regionalliga-Teams dann lernte er ab 2013 den jungen Ricardo Tenti kennen, als Interimscoach der Schwarz-Weißen spielte 2016 Ramiz Pasiov unter ihm.

Neu-Coach besitzt die Lizenz „B+“

Wnuck betritt also kein unbekanntes Terrain. Umgekehrt müsse das Team keinen kompletten Neuanfang befürchten, versichert der Key Account Manager: „Das ist eine etablierte, starke Mannschaft, die ich sicher nicht großartig umbauen werde“, meint der Inhaber der Lizenz „B+“.

„Natürlich suche ich mit Olli Marcordes noch das Gespräch“

In den nächsten Wochen will sich der künftige Übungsleiter die Mannschaft beim einen oder anderen Testspiel ansehen, sich Infos über das Team im Besonderen und die Landesliga im Allgemeinen einholen. „Und natürlich suche ich mit Olli Marcordes noch das Gespräch.“

Co-Trainer-Frage noch nicht geklärt

Wer ihm künftig als Co-Trainer zur Seite steht, weiß Wnuck noch nicht, „aber das wäre der dritte Schritt vor dem ersten. Dafür habe ich Thomas schon gesagt, dass Wetschen keinen Athletik-Coach einstellen muss – den haben sie mit mir gleich zusätzlich geholt.“ Denn in der Zeit ohne Leistungsfußball hatte sich der 38-Jährige auch dem Crossfit verschrieben und dort ebenfalls die Trainerlizenz „gebaut“.