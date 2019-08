Bitteres Aus nach zwei Blackouts

Bremer Pokal: Melchiorshausen verliert gegen BSC Hastedt unverdient mit 1:2

+ Vor allem vor der Pause war Melchiorshausens Routinier Jan Schmötzer (l.) Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld.

Melchiorshausen - Von Gerd Töbelmann. Wenn der Gewinner (in diesem Fall Hastedts Doppeltorschütze Kai Schmidt) davon spricht, „dass mir heute zwei Geschenke gemacht wurden“, und wenn Melchiorshausens Lucas Kracke davon redet, „dass Hastedt heute sehr anfällig war“, dann zeigt das, dass am Dienstagabend ein Pokalmatch auf Augenhöhe stattfand. Dabei zog Landesligist TSV Melchiorshausen in der zweiten Bremer Pokalrunde den Kürzeren und schied durch ein 1:2 (0:1) auf eigenem Platz gegen den Bremen-Ligisten BSC Hastedt aus.