Brinkums bitteres Aus nach Achterbahnfahrt

Brinkumer Symbolbild: Elfmeter-Fehlschütze Nuhat Kacar, Enes Tiras und Ridvan Sahin (von links) am Boden. Gegen die eigentlich unterlegenen Gäste um Marvin Warner (vorne) schied der BSV aus. © Springer

Es war das reinste Auf und Ab im Zweitrundenspiel des Bremer Lotto-Pokals. Nach einer dramatischen Schlussphase verlor der Brinkumer SV das Duell der Bremen-Ligisten gegen BTS Neustadt am Mittwoch mit 7:8 (2:2, 0:1) nach Elfmeterschießen. Trainer Iman Bi Ria fand im Anschluss kritische Worte, nahm seine Spieler aber auch in Schutz – mit einer Ausnahme.

„Elfmeterschießen ist immer Glückssache“, hatte Bi Ria seiner Mannschaft nach Ende der regulären Spielzeit im Kreis noch mit auf den Weg gegeben und so versucht, der jungen Truppe den Druck zu nehmen. Das klappte zunächst. Und auch das Glück schien auf Brinkumer Seite zu sein. Direkt den ersten Neustädter Elfmeter wehrte Keeper Daniel Gerke ab. Da im Anschluss alle Akteure trafen, hatte Brinkums Schütze zum 1:2 (78.), Gordy Mumpese, beim fünften Elfmeter den Einzug in die dritte Runde auf dem Fuß. Doch Neustadts Oumar von Asseburg parierte.

In der Verlängerung des Elfmeterschießens knallte es gleich zweimal: Erst traf Gäste-Kapitän Marvin Wanner die Latte, dann schoss Brinkums Nuhat Kacar an den Pfosten. „Zweimal hattest du die Chance, mit dem entscheidenden Elfmeter das Ding fest zu machen – und zweimal haben die Eier geflattert“, haderte Bi Ria mit dem „bitteren“ Ausscheiden, betonte aber: „Ich mache den Jungs keinen Vorwurf, das passiert den Besten.“

Donyinas Fehlschuss für Bi Ria „eine Frechheit“

Als Neustadts Hassan Sleimann den insgesamt achten BTS-Strafstoß versenkte, war klar: Isaac Kofi Donyina muss treffen. Doch nach seinem tänzelnden Anlauf chipte Donyina den Ball lässig einen halben Meter über das Tor. „Das war für mich wirklich eine Frechheit“, schimpfte Bi Ria: „In so einer Situation suche ich mir eine Ecke aus und haue das Ding rein.“

Bremer Landespokal 2. Runde, Brinkumer SV - BTS Neustadt n.E. 7:8 (2:2/0:1) - Brinkum: Gerke - Degelmann (76. Rudi), Ac, Sedef (46. Mumpese), Kacar, Schreck (59. Omoike), Sahin, E. Ates, Tiras (46. Jassey), Donyina, Dere. Tore: 0:1 (9.) Popa, 0:2 (50.) Warner, 1:2 (78.) Mumpese, 2:2 (90. + 2) Dere. Schiedsrichter: Nils Riedel (TuS Schwachhausen).

Es war die Schlusspointe einer wahren Achterbahnfahrt, deren Beginn Brinkum verschlafen hatte. Die Gäste waren zunächst griffiger und gingen durch einen 18-Meter-Schuss von Elvis-Andrei Popa nicht unverdient früh in Führung (9.). Dann aber wachte Brinkum auf und bestimmte das Geschehen. Erst traf Kacar aus spitzem Winkel nur den Pfosten (13.), dann hämmerte Enes Tiras den Ball aus etwa 25 Metern an die Latte (25.). Die vielen weiteren Brinkumer Vorstöße verpufften letztlich aber zu oft. „Die Qualität ist natürlich nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Da müssen sich einige auch mal überlegen, was sie wollen. Spielerisch fehlt es auf einigen Positionen“, kritisierte Bi Ria. Für Neustadt, das sich fast ausschließlich auf die Defensive konzentrierte, traf Popa ebenfalls den Pfosten (36.).

Aufholjagd nach 0:2-Rückstand

Auch direkt nach dem Seitenwechsel war Brinkum nicht auf der Höhe, Neustadts Warner erhöhte nach einem Freistoß auf 2:0 (50.). In der Folge setzte Neustadt auf Nadelstiche, Brinkum rannte an. „Gerade im Offensivbereich hatten wir zu viel Hektik. Da fehlt das geradlinige, konsequente Spielen und die Ruhe am Ball“, erklärte Bi Ria mit Verweis auf seine unerfahrenen Akteure die zunächst ausbleibenden Tore. Dann aber fiel Mumpese im Sechzehner ein Abpraller vor die Füße, den der zur Pause eingewechselte Stürmer versenkte. In der Nachspielzeit ging Kacar nach einem Zupfer im Strafraum zu Boden – Elfmeter. Kapitän David Dere verwandelte sicher (90. + 2). „Am Ende war der Gegner klinisch tot. Hätten wir noch fünf Minuten weitergespielt, hätten wir wahrscheinlich noch das dritte Tor gemacht“, sagte Bi Ria. Doch statt auf dem Gipfel endete die Achterbahnfahrt im Elfmeterschießen – und dann im Tal.

Am Sonntag beim Aufsteiger SC Vahr Blockdiek Nach dem Pokal-Aus geht es für den Brinkumer SV am Sonntag (16.00 Uhr) in der Bremen-Liga beim SC Vahr Blockdiek weiter. „Vahr hat es in den letzten Spielen defensiv sehr gut gemacht. Sie haben eine robuste, zweikampfstarke Truppe, die durch den Aufstieg auf einer Euphoriewelle schwimmt. Ein Aufsteiger ist immer gefährlich“, warnt Trainer Iman Bi Ria. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Gastgeber nach drei Ligaspielen noch punktlos sind. Brinkum verlor nur gegen die übermächtige U23 von Werder Bremen und steht bei sechs Zählern. Von großer Euphorie ist der BSV nicht nur wegen der Pokalpleite gegen Neustadt trotzdem weit entfernt. Den Anspruch, dem Neuling klar die Grenzen aufzuzeigen, könne Bi Ria daher nicht formulieren. „Der Kader gibt es einfach nicht her. Wir müssen uns damit abfinden, dass der Brinkumer SV irgendwo im Mittelfeld spielt und keine hohen Ambitionen haben darf“, wiederholt er sein Mantra. Gegen den tiefstehenden SC müsse sein Team „den Ball besser zirkulieren lassen, um dann schnell hinter die Ketten zu kommen“, fordert Bi Ria. Gegen Neustadt hatte das zu selten geklappt. (tos)