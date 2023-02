Bittere Pille für Marko Pernar: Knie-Ödem zwingt Löwen-Spielertrainer zu Pause

Von: Cord Krüger

Keine großen Sprünge wird Marko Pernar (am Ball) in den nächsten Wochen machen können. Schlimmstenfalls ist für den Löwen-Spielertrainer die Saison vorbei. © Krüger

Marko Pernar hat Pause. Zwangspause! Für den Spielertrainer der HSG Hunte-Aue Löwen könnte die jüngste 27:35-Niederlage am Samstag beim TV Schiffdorf sogar schon das letzte Spiel dieser Saison in der Handball-Verbandsliga gewesen sein. „Eine alte Verletzung ist wieder aufgebrochen“, erläutert der 30-Jährige: „Ich habe mir in Schiffdorf das linke Knie verdreht, jetzt wurde da ein Ödem diagnostiziert. Der Arzt sagt, dass es acht bis zwölf Wochen dauern kann.“ Zwar will er sich noch eine zweite Meinung einholen, für das Heimspiel am Freitagabend zu ungewohnter Anwurfzeit ab 20.30 Uhr an noch ungewohnterer Stelle in der Barnstorfer Vereinssporthalle fehlt der Mittelmann jedoch definitiv.

Wir dürfen sogar mit Harz spielen. Das hat uns der Barnstorfer Bürgermeister extra erlaubt.

„Dafür sind aber alle anderen dabei“, freut sich der Coach über die Rückkehr von Rechtsaußen Kevin Lutz und das grüne Licht von Arunas Srederis: „Zwei Linkshänder im Team sind schon mal nicht schlecht.“ Und im Mittelblock mit Stefan Beljic, Luis Lengauer oder Nikola Stankovic sei Srederis ebenfalls stark: „Arunas hat zwar länger nichts mehr mit Handball gemacht, wird aber von Training zu Training besser“, lobt er den Litauer, der am Samstag in Schiffdorf sein gut 20-minütiges Comeback gab, ehe ihn eine Rückenblessur ausbremste. Doch das reichte „Schröder“ zu vier Treffern.

Thiemann: „Wollen nicht im Mittelfeld hin- und herdümpeln“

Ähnlich positiv sieht Lasse Thiemann die Rückkehr: „Er macht unser Spiel im rechten Rückraum attraktiver“, sagt er über den 36-Jährigen. Trotz der Verletzung Pernars wäre es nach Auffassung des Teammanagers jetzt an der Zeit, die Aufholjagd zu starten. „Eins ist klar: Wir haben es in dieser Saison nicht auf einen durchschnittlichen Tabellenplatz abgesehen“, verdeutlicht der Geschäftsführer der „BaDi Handball GmbH“. Genau dies ist aber der momentan neunte Rang, „und wir wollen nicht im Mittelfeld hin- und herdümpeln.“

„Jüngere Talente“ aus der Umgebung sollen Löwen verstärken

Schließlich sieht er das Restprogramm auch als Chance, Werbung für die neue Serie zu betreiben – in eigener Sache für die Spieler selbst sowie allgemein für die HSG, wenn es um ihr Bemühen um Verstärkungen geht: „Da planen wir eine Mannschaft mit zwei Schwerpunkten“, erläutert der Manager: „Einmal sind da unsere jetzigen, erfahrenen und älteren Spieler. Hinzu kommen sollen aber jüngere Talente aus dieser Gegend.“

Kader soll breiter aufgestellt werden

Eines davon, aus einem Nachbarverein außerhalb des Löwen-Verbunds, warte gerade auf sein Herrenspielrecht, schildert Thiemann, ohne bereits den Namen zu nennen. Weitere Nachwuchsleute aus der Region sollen folgen. „Auf die Etablierten können und wollen wir deshalb aber noch lange nicht verzichten“, stellt Thiemann klar. Vielmehr solle der Kader breiter aufgestellt werden.

Pernars Extra-Motivation nicht nötig

Die aktuelle Formation bekommt es mit einer „sehr stabilen und aktiven Abwehr zu tun“, mahnt Pernar, der schon diverse Videos von Aurichs jüngsten Auftritten an seine Spieler zur Analyse verschickt hat. Nicht mehr warnen muss er vor Aurichs Top-Shooter Arne Tuinmann aus dem rechten Rückraum (93 Tore in 16 Partien) sowie dem Rückraum-Linken Jannick Neumann (70 Treffer in 14 Einsätzen). „Davon abgesehen hat uns ihr Torhüter das Hinspiel kaputtgemacht“, sagt Pernar in Erinnerung an die 23:26-Niederlage bei der Drittliga-Reserve. „Das Gute an diesem Gegner ist: Gegen absolute Top-Teams wie dieses muss ich meine Jungs nicht extra motivieren“, verrät Pernar.

Als besten Beweis führt er den 39:30-Triumph gegen den damaligen Tabellendritten Wilhelmshavener HV II vor gut einem Monat an.

Löwen-Auftritt in Barnstorf als Anreiz für die Kinder Mehr als 20 Jahre? Oder gar schon 30? Die Meinungen darüber, wie lange das bisher letzte Heimspiel einer ersten Männer-Handballmannschaft in Barnstorf zurückliegt, gehen auseinander. Tatsache ist jedoch: Am Freitagabend mit dem Auftritt der HSG Hunte-Aue-Löwen ab 20.30 Uhr in der Vereinssporthalle gegen Verbandsliga-Spitzenreiter OHV Aurich II hat diese lange Wartezeit ein Ende. Und das aus gutem Grund: „Wir wollen den vielen Kindern und Jugendlichen, die wir in der jüngsten Zeit für unseren Verein dazugewonnen haben, ein Erlebnis vor Ort bieten“, unterstreicht Lasse Thiemann, Geschäftsführer der „Handball BaDi GmbH“. Denn die erste Saat in Sachen Nachwuchsarbeit der noch jungen Spielgemeinschaft scheint aufzugehen. Schon zu Beginn des vorigen Jahres hatten die Aktiven Schnuppertrainings in Diepholz und Barnstorf für Jungen und Mädchen im Alter von bis zu zwölf Jahren angeboten – und viele seien laut Thiemann dabei geblieben: „Seit dem zweiten Quartal 2022 freuen wir uns über einen Zuwachs von mehr als 120 Kindern. Allein an den Barnstorfer Schulen gibt es zurzeit fünf Handball-AGs.“ Einige zusätzliche Mannschaften seien ebenfalls bereits daraus entstanden.

Barnstorf und Diepholz bilden momentan einen der vier lokalen Stützpunkte, an denen die Löwen ihr „Jugendaufbau-Projekt“ gestartet haben – oder starten wollen. Ein weiterer befindet sich in Wagenfeld, der nächste soll bald anlaufen und das Gebiet Rehden/Wetschen umfassen. Dann wären alle Vereine abgebildet, die sich 2020 zur HSG Hunte-Aue Löwen zusammengeschlossen haben. Die bereits angebotenen Kinder-Handball-Tage hatten sich an Interessierte im Alter von zwei bis zwölf Jahren gerichtet. „Für die ganz Kleinen hatten die Inhalte natürlich noch nicht so viel mit Handball zu tun, da ging es vorwiegend um Spaß an der Bewegung mit dem Ball“, erläutert Thiemann die ersten Schritte.

Langfristig würden sich die Verantwortlichen wünschen, wenn viele der Interessierten möglichst lange dabei blieben. „Viel Mut macht uns da unter anderem die Entwicklung unserer Jungs aus der Landesliga-C-Jugend“, schildert Lasse Thiemann. Das von Marko Pernar und Bernd Nitschke trainierte Team steht als Tabellenzweiter glänzend da – „und bis zum Leistungsbereich ist es von dort ja nicht mehr weit“, rechnet der „BaDi“-Geschäftsführer vor: „Wir hoffen, die ersten von ihnen in zwei bis vier Jahren an den Herrenbereich herangeführt zu haben.“ Damit sei allerdings nicht zwangsläufig die Erste, sondern auch die Zweite gemeint. Anschauungsunterricht, wie es dort so zugeht, können die Jungen vielleicht am Freitag nehmen . . .

Für Löwen-Spielertrainer Marko Pernar hat der veränderte Schauplatz vielleicht noch einen weiteren positiven Aspekt: „Wir hatten uns vor einiger Zeit ja auch überlegt, ob wir mit einem Heimspiel in Barnstorf mehr Zuschauer anlocken können.“

Dafür verzichten die Aktiven der Box- und Tischtennissparte am Freitag auf ihre Trainingszeiten in der Halle an der Walsener Straße. ck