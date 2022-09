„Gestreckt wie noch nie“: 3:2 kurz vor Schluss - Biskup erlöst Diepholz im Kellerkracher

+ © fat Diepholzer Urschrei: Kapitän Daniel Lembcke (Mitte) herzt Siegtorschütze Luca Biskup. Seckenhausens Sandro Wittig (r.) ist die Enttäuschung über das 2:3 anzusehen. © fat

87. Minute, noch einmal tankte sich der Diepholzer Luca Storck bis zur Grundlinie durch und flankte butterweich auf den zweiten Pfosten. Lang und länger wurde der Ball, senkte sich in den Fünfer, ehe Luca Biskup heranrauschte und die Kugel im Fallen zum lauthals umjubelten Siegtor einspitzelte. Die SG feierte mit dem 3:2 (2:1) bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst im Kellerduell der Hannoveraner Fußball-Bezirksliga ihre ersten Punkte in dieser Saison.

Seckenhausen – „Mir ist schwindelig und euch auch. Das ist genau das, was wir brauchen: alles raushauen“, schrie der Diepholzer Co-Trainer Henrik Thoben seinen Spielern im Mannschaftskreis nach dem umkämpften Match entgegen. Heiser und erleichtert räumte der Vertreter des im Urlaub befindlichen Cheftrainers Patrick Brüggemann ein: „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir endlich gepunktet haben. Ich war vorm Spiel so aufgeregt wie lange nicht.“ Leidenschaft und Lautstärke seien das Erfolgsrezept vor den knapp 50 Zuschauern auf dem Rasenplatz gewesen. Symbolisch dafür stand Biskups eingesprungenes 3:2. „Ich habe mich gestreckt wie noch nie, um noch an den Ball zu kommen“, sagte der 24-jährige Siegtorschütze, der in der zweiten Halbzeit ins Spiel gekommen war: „Zu gewinnen ist ein Megagefühl nach fünf Liga-Niederlagen in Folge.“

Spieler des Spiels: Luca Biskup Der Diepholzer traf mit seiner eingesprungenen Grätsche kurz vor Schluss zum 3:2-Sieg. Seit seiner Einwechslung hatte er für Gefahr vorm Seckenhausen-Tor gesorgt.

Während für Thoben „das 3:2 überfällig“ war, sprach TSG-Trainer Lars Behrens von einem „nicht gerechtfertigten Sieg für Diepholz“. Zwar habe seine Mannschaft in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht, sei aber im zweiten Durchgang klar besser gewesen.

Im von Behrens als „Schlüsselspiel“ bezeichneten Abstiegskrimi hatte die TSG die kalte Dusche kassiert. Eine Ecke des Diepholzer Standardspezialisten Bennet Wünning drosch Luca Storck am langen Pfosten zum 1:0 in die Maschen (5.). Aus dem Strafraumgetümmel stocherte Waldemar Lell zum 2:0 ein (11.). Doch die TSG meldete sich prompt zurück. Während sich die Diepholzer noch über einen Freistoßpfiff des Schiedsrichters beklagten, führte Seckenhausens Sandro Wittig den Standard schnell aus, schickte Jannis Helmbold mit langem Ball auf die Reise – und der Flügelspieler schob cool zum 1:2 ein (13.).

Zum 2:2 aus zehn Metern hämmerte kurz nach der Pause Moritz Sagehorn ein (52.). Entsprechend geknickt war Behrens, dass sein Team nach der Aufholjagd noch das 2:3 fing: „Die Enttäuschung darüber wird auch noch etwas andauern.“ Thoben freute sich indes bereits nach Spielschluss auf das große Derby gegen St. Hülfe-Heede am kommenden Sonntag.