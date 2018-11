Biras großer Rückhalt im Tor

Diepholz - Von Matthias Borchardt. Aufwärtstrend bestätigt: Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz gewann gestern Abend vor nur 150 Zuschauern in der Diepholzer Mühlenkamphalle das wichtige Heimspiel, schlug im Kellerduell den Tabellenvorletzten TSV Bremervörde mit 33:26 (16:14) und nahm gleichzeitig Revanche für die 22:23-Niederlage aus der vergangenen Saison.

„Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Wir hatten eine starke Physis. Außerdem haben wir eine gute Angriffsleistung hingelegt“, unterstrich Barnstorfs Trainer Dag Rieken. Er lobte Torhüter Donatas Biras: „Er hat ganz stark gehalten.“ Außerdem überzeugten Routinier Bastian Carsten-Frerichs (8/1) und der erste 17-jährige Jakub Anuszewski (5/1).

Das erhoffte Comeback von Linksaußen Lars von Kamp gegen seinen Ex-Verein blieb trotz aller Reha-Maßnahmen aus. „Mein lädierter Fuß lässt es noch nicht zu“, sagte der 24-jährige Student. Er fieberte zusammen mit dem verletzten Martin Golenia von der Bank aus mit. Der Allrounder hatte sich beim jüngsten 30:29-Erfolg in Edewecht bei einer Abwehraktion den Ringfinger der Wurfhand ausgekugelt, außerdem zog er sich im Gelenk eine Knochenabsplitterung zu. „Ich trage eine Gipsschiene und habe noch mindestens zwei Wochen Pause. Ich kann auch kein Auto fahren“, berichtete der 28-Jährige am Rande der Partie. Am Montag schaut sich im Krankenhaus in Damme ein Handchirurg noch einmal die Bilder von der Hand an. Dann fällt die Entscheidung, ob eine Operation notwendig ist oder eine konservative Therapie erfolgen kann.

Zum Spiel: Barnstorfs Schlussmann Biras war von Beginn an hellwach, wehrte geworfene Bälle von Jan-Ole Thode und Philipp Habermann ab. Letzterer scheiterte mit einem Siebenmeter am Litauer. Für die erste Führung der Gastgeber sorgte Carsten-Frerichs von der Rechtsaußenposition – 3:2 (5.). In Unterzahl erhöhte Jakub Anuszewski, der zunächst Bremervördes Torjäger Adnan Salkic (5/1) in Manndeckung nahm, auf 4:2 (7.). Anschließend unterliefen den Hausherren im Angriff technische Fehler. In Überzahl glich Bremervördes Linksaußen Marek Sickert zum 5:5 (12.) aus. Anschließend ging’s ausgeglichen weiter: HSG-Mittelmann Saulius Liutikas (4) egalisierte zum 11:11 (23.). Für den 16:14-Pausenstand sorgte Barnstorfs Kevin Heemann (6) per Tempogegenstoß.

Nach dem Wechsel baute Carsten-Frerichs mit einem Doppelpack den Vorsprung auf 19:16 (36.) aus. Die Barnstorfer arbeiteten konzentriert in der Abwehr weiter, der Litauer Arunas Srederis legte zum 25:20 (48.) nach. Spätestens beim 29:22 (54.) durch Heemann stand der dritte Saisonsieg fest.