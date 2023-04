Bi Rias „Männer“ zu Gast in Sarstedt: Für den TuS Sulingen „wichtiger“ als das Derby in Wetschen

Von: Cord Krüger

Starke Leistung auf links: Sulingens Hyoungbin Park (l.) überzeugte gegen Wetschen auf Anhieb. © Krüger

Dem abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten TuS Sulingen bleiben auch am Samstag die Ausfälle treu. Doch Janik Dieckmann sieht darin einen „zusätzlichen Ansporn“ für das Spiel beim Tabellennachbarn 1. FC Sarstedt.

Sarstedt/Sulingen – Ein Durchschnittsalter von 19 Jahren auf der Bank des TuS Sulingen: Hätte der Fußball-Landesligist am Mittwochabend im Derby beim TSV Wetschen nicht noch drei A-Jugendliche dabei gehabt, wären Iman Bi Ria nur zwei Feldspieler zum Einwechseln geblieben. Trotz dieser Personalnot reichte es für den Trainer und sein Kollektiv zu einem 3:1-Erfolg. Oder vielleicht gerade deswegen? Janik Dieckmann hält es für denkbar: „Wir haben momentan echt viele Verletzte, aber eben für diese Jungs haben wir auch gewonnen – das war für uns alle ein zusätzlicher Ansporn“, verdeutlichte Sulingens Schütze zum 1:0: „Und ich meine, dass diese Situation letztendlich auch zum Sieg geführt hat.“

Gelbsperre für Cemet Ac?

Jene „schreckliche Lage“, wie Bi Ria die Ausfall-Liste umschreibt, könnte sich bis Samstag ab 15.30 Uhr im nächsten Landesliga-Duell beim 1. FC Sarstedt sogar noch verschärften. So droht Cemet Ac eine Zwangspause: Dessen Gelbe Karte gegen Wetschen war womöglich seine fünfte, ein genaueres Nachzählen steht noch aus.

Ngama Ngama vor Rückkehr, Rudi fraglich

Immerhin kehrt wohl William Ngama Ngama nach seiner Fußprellung zumindest in den Kader zurück. Julian Rudis Einsatz steht auf der Kippe: Wegen einer Oberschenkelverletzung musste der am Mittwoch eingewechselte 19-Jährige in der Schlussphase wieder runter.

Hyoungbin Park überzeugt als Linksverteidiger

Dieckmann selbst ist ebenfalls angeschlagen. „Janik hat zwei Wochen nicht trainiert, in Wetschen aber 70 Minuten durchgehalten und Gas gegeben“, nannte Bi Ria ein Beispiel der Mentalität seiner „Männer“ („Jungs nenne ich sie nicht mehr“). Genau so lange hatte zuvor Hyoungbin Park gefehlt – wegen seines Heimaturlaubs in Südkorea. Doch er zeigte ein galliges Spiel auf der linken Abwehrseite, ebenso wie Theo Klare auf der rechten Außenbahn und der gerade erst nach seinem Kreuzbandriss zurückgekehrte Innenverteidiger Timo Hibbeler zwischen ihnen.

Dieckmann von Defensivleistung beeindruckt

Das verlieh Sulingen eine neue Abwehrstärke, die auch Dieckmann imponierte: „Wichtig war, dass wir in den ersten 15 Minuten nach der Pause sicher gestanden und kein Gegentor kassiert haben – da sind wir zuletzt oft genug auf die Schnauze gefallen.“

Sarstedt-Spiel für Bi Ria noch wichtiger als das in Wetschen

Nun aber hielt der TuS den Vorsprung – und eine solche Leidenschaft wünscht sich Bi Ria ebenso am Samstag in Sarstedt: „Dieses Spiel ist noch viel wichtiger als das Wetscher“, verweist er auf die Punktgleichheit mit dem Tabellennachbarn, die der Zwölfte des Tableaus mit einem Sieg herstellen könnte. Dort und „in den anderen acht letzten Spielen geht es nicht um Schönheitsfußball, sondern immer nur um drei Punkte.“

Die nächsten wünscht sich Dieckmann nun in Sarstedt: „Das wäre der Optimalfall. Ohne harte Arbeit und hohen Aufwand geht das nicht, aber dazu sind wir alle bereit.“