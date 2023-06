Bi Rias „Helden“ krönen sich zu Legenden: So ausgelassen feiert der TuS Sulingen den Bezirkspokalsieg

Von: Fabian Terwey

Sulinger Ekstase: Hasan Dalkiran (linkes Bild) vom TuS Sulingen küsst den Fußball-Bezirkspokal. TuS-Kapitän Lennart Greifenberg (mittleres Bild) reckt den Pott als Erster in den Barsinghausener Abendhimmel. Mit ihm jubeln Trainer Iman Bi Ria (v.l.), Assistent Timo Knelangen, Theo Klare, Julian Miklis, Devin Schmidt, Fyn Hollmeyer, Eugen Uschpol mit explodierender Sektflasche in der Hand, Dalkiran, Cemet Ac, Julian Rudi, Sercan Durmaz, Co-Trainer Serkan Savran und Physiotherapeut Mamo Musaj sowie Betreuer Oliver Borstelmann (h.v.l.), Timo Hibbeler hinter Hollmeyer, Eric Schröder, Jan Rabens, Dustin Mehlhop und Marven Rupp. Für Bi Ria (rechtes Bild) ist es der erste Titel als Coach. © Renata Rose

„Heute werden wir Sulingen abreißen – mit unseren Fans“, rief Trainer Iman Bi Ria seinen Spielern voller Euphorie im Kreis zu und ließ sie in sein dreifaches „Vaaaaaaamos“ einstimmen. Fußball-Landesligist TuS Sulingen war soeben mit einer 7:1 (1:0)-Machtdemonstration bei Bezirksligist TSV Barsinghausen zum Bezirkspokalsieg gerauscht! Bierduschen, Gassenhauer und Bengalos – so feierten die Sulestädter ihren großen Triumph.

Barsinghausen – „Caaaaaampione, caaaaaampione, ole, ole, ole“, grölten die tanzenden und umherspringenden Pokalhelden des TuS Sulingen, während sie sich an diesem historischen Samstagabend für ein Siegerfoto vor ihrem jubelnden Gästeblock aufbauten. Die 75 mitgereisten Anhänger unter den 650 Zuschauern stimmten lauthals mit ein in den Gassenhauer. Und das Landesliga-Team um Kapitän Lennart Greifenberg präsentierte ihnen freudetrunken den silbergoldenen Fußball-Bezirkspokal. Die Mannschaft von Iman Bi Ria hatte im „Auswärtsfinale“ beim Bezirksligisten TSV Barsinghausen eine Machtdemonstration dargeboten, den Pott durch einen spektakulären 7:1 (1:0)-Triumph in die Sulestadt geholt. Der Coach gab noch auf dem Rasen den Startschuss zu einer langen Partynacht.

Die Sulinger stimmen in ein langgezogenes „Vamos“ von Trainer Bi Ria ein

„Heute werden wir Sulingen abreißen – mit unseren Fans“, brüllte der 38-Jährige im Spielerkreis und ließ seine Jungs in ein dreifaches „Vaaaaaaamos“ einstimmen. Und sie gingen ab, wie es die Übersetzung aus dem Spanischen einfordert. Noch auf dem Platz in Barsinghausen zündeten die Cup-Champions Bengalos, duschten sich mit Sekt, Bier und sangen: „Oh, wie ist das schön.“

Schnitzelbüffet im Sulinger Vereinsheim

Im Bus setzten sie den Partymarathon fort. Auf der Fahrt zum Schnitzelbüffet im Sulinger Vereinsheim krakeelten die Sieger „We are the champions“ und den Hit „Freed from desire“, den sie bereits in der Vorwoche nach der sportlichen Rettung in der Landesliga intoniert hatten. „Ihr seid Helden, jetzt könnt ihr zu Legenden werden“, hatte Bi Ria in seiner Gänsehaut-Ansprache vorm Finale ans Team gerichtet.

Sulingen-Kapitän Greifenberg emotional mitgenommen

Sie wurden es. „Ich bin unfassbar glücklich“, sagte der bewegte Greifenberg: „Erstes Pokalfinale in meinem Leben und dann so ein Sieg – 7:1. Nach meinem Elfmetertor lief auf einmal alles.“ Der 22-jährige Capitano hatte nach Foul an sich mit dem 2:0 vom Punkt für die gefühlte Vorentscheidung gesorgt (58.).

Cemet Ac knallt volley zum 1:0 für die Sulestädter ein

Zuvor hatte Cemet Ac die dominanten Sulestädter mit einem wuchtigen Volleyknaller von der Sechzehnerkante in Führung geschossen (17.). „Natürlich haben wir in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht, aber wir haben den Gegner auch überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen“, freute sich Bi Ria über die taktische Meisterleistung: „Ich bin übertrieben glücklich und unfassbar stolz auf diese Mannschaft.“

Hasan Dalkiran liebkost den Bezirkspokal innig

Das selbst erklärte „Mentalitätsmonster“ Hasan Dalkiran – im Winter gekommen – bedankte sich beim Coach „für das Vertrauen“. Der Pokalsieg sei „verdient, verdient. Keiner hat an uns geglaubt. Wir bringen den Pott nach Hause und feiern heute schön“, sprach „Haso“ und drückte dem Pokal ein Küsschen auf.

Hasan Dalkiran vom TuS Sulingen küsst den Fußball-Bezirkspokal. © Terwey

Julian Fehse spricht von „super schönem Gefühl“

„Es ist natürlich ein super schönes Gefühl“, kommentierte Julian Fehse den Erfolg, zu dem er eine lang und länger werdende Flanke in den Winkel beigesteuert hatte (69.), nachdem Janik Dieckmann zum 3:0 eingeschoben hatte (62.): „Und man sieht, wie sich alle freuen.“

Torwart Eric Schröder „happy“

Das tat auch Keeper Eric Schröder, der zum Ende allein das Ehrentor durch Robin Abram zulassen musste (86.): „Wir sind vollkommen happy, dass wir den Pokal mit nach Hause nehmen.“

Das hatten vor Schröder und Co. zuletzt die Mannen von Trainer Maarten Schops getan. 2017 war das. Damals der dritte Cup-Erfolg innerhalb von fünf Jahren – nach 2013 und 2016. Auch deshalb „explodierte“ Bi Rias Handy. „Ich habe so viele Nachrichten bekommen – gerade eben noch von Walter Brinkmann“, berichtete der Coach am Sonntagmittag von den Glückwünschen seines Vorvorgängers, der 2013 nach der exakt selben Finalpaarung gejubelt hatte.

TuS Sulingens Iman Bi Ria feiert mit dem Gewinn des Fußball-Bezirkspokals seinen ersten Titel als Trainer. © Terwey

Die Feier für Bi Ria war um 2.15 Uhr nachts zu Ende gegangen. „Hyoungbin Park, der ja keinen Alkohol trinkt, hat Serkan Savran und mich nach Hause gefahren. Die Jungs haben in Sulingen-Klamotten noch das Nachtwerk (Disco in Sulingen, d. Red.) abgerissen.“ Währenddessen machte der Coach zu Hause in Seckenhausen kaum ein Auge zu. „Ich war so euphorisiert, hatte so viel Adrenalin. Es war ja auch mein erster Titel in meiner noch so jungen Trainerkarriere. Das macht mich glücklich.“

Ebenso wie das Aufblühen seiner „Jugend-forscht-Truppe“. So halfen die Youngster Devin Schmidt (83.) und Fyn Hollmeyer erneut beim Erfolg mit – mit ihren Toren zum 6:0 (83.) und 7:1 (88.). Julian Miklis, „der vor meiner Zeit wenig Spielzeit hatte“ und das 5:0 (75.) abgestaubt hatte, lobte der Coach explizit für seine Entwicklung.

Bei ihm und bei allen anderen bedankte sich Bi Ria per Handshake. „Natürlich bin ich traurig, so ein Team aufzugeben“, sagte der Coach, der wie ein Großteil nicht den freiwilligen Gang des Clubs in die Bezirksliga antreten wird: „Aber so ist der Fußball.“ Ein schnellebiges Geschäft, in dem diese Sulinger Mannschaft auf ewig das Team der Pokalhelden von 2023 bleiben wird.