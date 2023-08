Bremen-Liga: Brinkums Trainer Bi Ria zaubert Ac und Lepe aus dem Hut

Neuverpflichtungen sollen Brinkum mehr Stabilität geben / Heute Abend Derby gegen Arsten

+ © fat Vom TuS Sulingen zum Brinkumer SV: Cemet Ac. © fat

Erst seit wenigen Tagen hat Iman Bi Ria das Sagen beim Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV. Und dafür ist der neue Coach schon ganz schön umtriebig gewesen. Kurz vor dem Heimspiel gegen den TuS Komet Arsten am Freitagabend (18.30 Uhr) hat der 39-Jährige noch zwei neue Spieler an Land gezogen. Sowohl Cemet Ac als auch Femi Lepe schließen sich mit sofortiger Wirkung dem BSV an.

Brinkum – „Die beiden Verpflichtungen machen mich sehr glücklich“, sagt Bi Ria, der zudem noch Ausschau nach einem Abwehrspieler hält: „Das sind zwei sehr gute Spieler. Sie werden uns auf jeden Fall weiterhelfen.“

Ac kennt Bi Ria noch aus seiner Zeit beim TuS Sulingen. „Dort war er richtig stark, hat letzte Saison acht Treffer erzielt“, berichtet sein ehemaliger und neuer Trainer: „Er ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, kann aber auch die Außenbahnen beackern. Zudem ist Cemet ein Krieger, der ohne Furcht in jeden Zweikampf geht.“

Dagegen kommt Routinier Lepe vom Liga-Konkurrenten SV Hemelingen. „Femi ist ein gestandener Mittelstürmer, der bereits über 160 Bremen-Liga-Spiele (98 Tore/die Red.) vorweisen kann. Seine Erfahrung können wir gut gebrauchen. Ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat. Zumal er gleich mehrere Angebote auf dem Tisch liegen hatte.“

Ob die beiden Neuverpflichtungen jedoch heute Abend auf dem Platz stehen, ist nicht sicher. „Bisher haben sie noch keine Spielberechtigung. Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, dass sie so schnell wie möglich erteilt werden“, berichtet Bi Ria.

Ob mit oder ohne Ac und Lepe – einfach werde es heute nicht. „Ich habe den Gegner bereits beobachtet. Somit weiß ich, was auf uns zukommt“, erklärt Bi Ria: „Sie bekleiden mit zwei Niederlagen und 0:8 Toren zwar aktuell den letzten Tabellenplatz – aber genau das macht Arsten so gefährlich. Sie wissen, dass sie jetzt langsam mal punkten müssen. Zudem ist es ein Derby. Und Derbys haben immer ihre eigenen Gesetzte.“

Um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen, müsse sich seine Mannschaft ganz schön strecken: „Ich erwarte, dass meine Jungs den einfachen Fußball spielen, mit einer gesunden Härte in jeden einzelnen Zweikampf gehen und die Ellbogen herausholen.“ Das habe bei Brinkums historischer 1:14-Klatsche gegen Werder Bremen II, bei der noch Interimscoach Dorian Willms an der Seitenlinie stand, komplett gefehlt, monierte Bi Ria: „Da haben wir nicht eine einzige Gelbe Karte kassiert, waren viel zu harmlos, nicht mutig genug – und haben uns nur hinten hineingestellt.“ Das solle sich nicht noch einmal wiederholen. „So will ich nicht spielen lassen. Ich will sehen, dass die Mannschaft lebt.“