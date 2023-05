Verbleib von Trainer Bi Ria offen: Pokalhelden des TuS Sulingen zu Gast beim OSV Hannover

Von: Fabian Terwey

Iman Bi Ria Trainer des TuS Sulingen © Rehnert, Malte

Fußball-Landesligist TuS Sulingen trifft im Bezirkspokal-Viertelfinale auf Bezirksligist TSV Bemerode. Das ergab die Auslosung. Am Sonntag steht für das abstiegsbedrohte Team aber erstmal das wichtige Spiel beim OSV Hannover an. Trainer Iman Bi Ria gibt vor dem Match zwei Ziele für die verbleibende Saison aus: Den Klassenerhalt und den Finaleinzug.

Sulingen – Die Stimmung im Dienstagstraining war „sehr gut“, berichtet Chefcoach Iman Bi Ria. Die Bezirkspokalhelden des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen absolvierten einen Tag nach dem Einzug ins Viertelfinale ein lockeres Regenerationstraining inklusive Fußballtennis. „Der Erfolg war wichtig für die restlichen Spiele“, erklärt Bi Ria. Denn so geht es für den abstiegsbedrohten TuS mit reichlich Selbstvertrauen zum Punktspiel beim Tabellenfünften OSV Hannover (Sonntag/15.00 Uhr).

Sulinger haben zwei Ziele: Klassenerhalt und Finaleinzug

„Wir haben jetzt noch zwei Ziele“, sagt Bi Ria: „Den Klassenerhalt und den Finaleinzug.“ Nächste Hürde auf dem Weg ins Endspiel ist Bezirksligist TSV Bemerode. Das ergab die Auslosung am Mittwoch. „Ein vermeintlich leichter Gegner, weil sie auf einem Abstiegsplatz stehen. Wir werden sie sehr ernst nehmen, aber es hätte uns härter erwischen können.“ Immerhin sind mit Niedersachsen Döhren, Krähenwinkel/Kaltenweide, OSV Hannover und Evesen weitere Landesligisten im Rennen. Terminiert sind die Spiele für Himmelfahrt – am Donnerstag, 18. Mai, um 15.00 Uhr.

Bi Ria will das Bezirkspokal-Viertelfinale verlegen

Bi Ria strebt jedoch eine Verlegung an, weil nur zwei Tage später das Ligaspiel im knapp zwei Autostunden entfernten Bavenstedt anstehen würde. „Und die Liga ist wichtiger“, erklärt der Trainer. Ob er auch in der kommenden Saison den TuS coacht, konnte Bi Ria am Donnerstag nicht sagen: „Ich hatte den Auftrag, das Team in der Liga zu halten. Ob es weitergeht, kann ich nächste Woche sagen.“

Ferhat Bikmaz: „Ausnahmespieler in der Schaltzentrale“ beim OSV Hannover

Beim OSV geht es jetzt erstmal um wichtige Punkte im Abstiegskampf. „Eine spielstarke Truppe mit Ferhat Bikmaz als Ausnahmespieler in der Schaltzentrale“, sagt Bi Ria. William Ngama Ngama, Cemet Ac und Aaron Djomatou kehren beim TuS nach Verletzungen zurück. Hasan Dalkiran (Mittelfußbruch), Hyoungbin Park (Rippenprellung), Marven Rupp und Julian Rudi (beide Oberschenkelprobleme) fehlen.