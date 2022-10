Bi Ria schließt Rücktritt aus: Trainer des TuS Sulingen tankt im Urlaub Kraft für die Rettung

Von: Fabian Terwey

Teilen

Aufreibender Abstiegskampf: TuS Sulingens Trainer Iman Bi Ria ist mit Herz dabei. © Terwey

Noch am Abend nach dem bitteren 0:4 gegen den OSV Hannover stieg Iman Bi Ria am Hannover Airport in den Flieger. Ziel: Antalya. An der türkischen Riviera wollte der Trainer des Hannoveraner Fußball-Landesligisten TuS Sulingen abschalten, die Enttäuschung über den Leistungsrückschritt hinter sich lassen. Mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern tankt der 38-Jährige noch bis Freitag neue Kraft für den aufreibenden Abstiegskampf. Pünktlich zum anstehenden Doppelspieltag ist der Coach zurück. Mit dem aktuellen Tabellenvorletzten will Bi Ria dann im besten Fall „sechs, mindestens aber vier Punkte“ aus den Auswärtspartien beim SV Alfeld (Samstag, 14.00 Uhr) und TSV Stelingen (Montag, 14.00 Uhr) holen – und so den Rückstand von sieben Punkten auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz verringern.

Sulingen – „Der Urlaub mit der Familie tut sehr gut“, berichtet Bi Ria am Telefon aus dem 30 Grad warmen Antalya: „Für den Kopf und auch körperlich war es zuletzt sehr anstrengend. Meine Karriere war gespickt von Erfolgen. Da muss man sich in dieser schweren Phase mal eine Auszeit gönnen. Denn als Trainer brauchst du Kraft, um etwas aus der Mannschaft herauszukitzeln.“

„Intern gibt es keine Zweifel“

Rücktrittsgedanken habe Bi Ria trotz der brenzligen Lage „niemals gehabt. Dafür bekomme ich zu viel zurück. Ich hinterfrage mich als Trainer natürlich, bin da auch im transparenten Austausch mit der Spartenleitung und der Mannschaft. Aber auch wenn es sie extern geben mag, intern gibt es keine Zweifel.“

Trainer verkürzt seinen Urlaub

Das Training im Sportpark leitete in der laufenden Woche Bi-Ria-Assistent Timo Knelangen. „Ich habe aber auch von hier aus viel gemacht“, berichtet Bi Ria vom ständigen Austausch mit seinem Trainerteam und der Mannschaft. Den ursprünglich länger geplanten Urlaub habe er extra auf sechs Tage reduziert. „Meine Mädels sind alle fußballaffin. Sie haben Verständnis dafür“, lächelt der Familienvater.

„Mit der Mannschaft auf Weltreise“ nach Alfeld

Nach der Landung in Hannover und der Rückkehr nach Hause bleiben dem Coach in der Nacht von Freitag auf Samstag dann noch „vier Stunden Schlaf, bevor es mit der Mannschaft auf Weltreise“ ins von Sulingen rund zwei Stunden entfernte Alfeld geht: „Da bin ich froh, dass ich nicht selbst spielen muss.“ Um 10.30 Uhr fährt der Bus vom Sportpark aus ab. Ob der angeschlagene Kapitän Marven Rupp (Oberschenkelprobleme) an Bord sein wird, war am Donnerstag noch fraglich. Sicher ist sich Bi Ria indes: „Wir kommen da unten raus.“