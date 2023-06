Bi Ria packt die Koffer: Pokalsieger-Trainer des TuS Sulingen sucht nach Abschied und Familienurlaub neuen Club

Von: Fabian Terwey

Sulinger Erfolgstrio: Während sich Trainer Iman Bi Ria (l.) und Co-Trainer Serkan Savran (r.) mit dem Bezirkspokalssieg vom TuS verabschiedet haben, nimmt der bisherige Assistent Timo Knelangen den Neuaufbau in der Bezirksliga in Angriff. © Terwey

Iman Bi Ria sucht nach dem Bezirkspokalsieg und der sportlichen Rettung mit Fußball-Landesligist TuS Sulingen einen neuen Club. Der Trainer über Ziele, Angebote und den anstehenden Familienurlaub quer durch Europa.

Sulingen – Iman Bi Ria wird am heutigen Freitag „sein“ geliebtes Steakrestaurant in Delmenhorst aufsuchen und mit der Familie auf seinen 39. anstoßen. So sah zumindest am Donnerstag der Plan für seinen heutigen Geburtstag aus. Und auch was seine Zukunft als Fußball-Trainer betrifft, hat Bi Ria nach seinem Abschied vom TuS Sulingen klare Vorstellungen.

Im Familienurlaub geht es unter anderem nach Disneyland Paris

„Nächste Woche Donnerstag geht’s los. Vier Wochen Urlaub“, freut sich Bi Ria: „So lange am Stück hatte ich das noch nie – und das bin ich meiner Familie jetzt schuldig.“ Mit den Töchtern Sudenaz (9) und Yadenaz (14) sowie seiner Frau Filiz (39) tourt der Seckenhauser mit dem Auto quer durch Europa – Österreich, Ungarn, Bulgarien, Türkei, Griechenland, Kroatien, Italien und Disneyland Paris. Ein Mix aus Stadt- und Strandurlaub – zum Abschalten und Kräfte tanken nach einer turbulenten Landesliga-Saison, die er mit der sportlichen Rettung und dem Bezirkspokalsieg krönte.

Bi Ria hat Cheftrainerposten im Auge

Nach seiner Rückkehr strebt Bi Ria dann einen Posten als „Cheftrainer im Herrenbereich“ an – „dafür muss ich aber 100-prozentig überzeugt sein“. Zwei offerierte Posten in der Bremen-Liga habe er daher bereits abgelehnt. Auch „interessante Angebote für Co-Trainerposten in der Regionalliga Nord und an einem Nachwuchsleistungszentrum“ kamen für ihn nicht infrage – weil er sich die Arbeit als Assistent nicht vorstellen kann.

Gespräche mit dem Bremer Fußball-Verband laufen

Aktuell führe der Coach zudem Gespräche mit dem Bremer Fußball-Verband bezüglich eines ab August beginnenden Trainerjobs am DFB-Stützpunkt. „Kein Fulltime-Job“, wie er sagt, aber dort würde der B-Lizenzinhaber weitere Punkte für die angestrebte Zulassung zum A-Lizenz-Lehrgang in Hennef sammeln. „Ich hoffe, dass ich Anfang des Jahres einen Platz bekomme“, sagt Bi Ria, der auch ein Fernsportstudium anstrebt. Aktuell reicht seine Lizenz bis zur Oberliga, mit der A-Lizenz könnte er einen Regionalligisten coachen.

Eigentlich hatte Bi Ria langfristig beim TuS Sulingen bleiben wollen

Dabei hatte Bi Ria ursprünglich angestrebt, „langfristig“ beim TuS zu bleiben, wie er nun verrät. Vorausgesetzt, der Club spielt Landesliga, gewinnt Sponsoren für finanzielle Mittel – und der Coach, der das jetzt größtenteils auseinandergebrochene Team selbst mit Transfers verstärkt hatte, bekommt einen Kaderplaner zur Seite gestellt. Das habe jedoch nicht geklappt. So schlagen beide Seiten nun ein neues Kapitel auf – der TuS freiwillig in der Bezirksliga, der Coach bei einem anderen Club.