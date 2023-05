„Ich will das Feuer in ihren Augen sehen“: Riesenchance im Abstiegskampf - TuS Sulingen trifft auf Steimbke

Von: Julian Diekmann

Iman Bi Ria © Terwey

Große Chance für den TuS Sulingen: Der Fußball-Landesligist empfängt Schlusslicht SV Brigitta-Elwerath Steimbke zum Nachholspiel und kann sich mit einem Punkterfolg weiter von der Abstiegszone entfernen. Trainer Iman Bi Ria erwartet von seinen Spielern Leidenschaft.

Sulingen - Die Landesliga-Fußballer des TuS Sulingen können am Donnerstag (19.00 Uhr) einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen: Mit einem Heimsieg im Nachholspiel gegen den Tabellenletzten SV Brigitta-Elwerath Steimbke könnte die Mannschaft von Trainer Iman Bi Ria, die aktuell den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt, den Abstand auf Verfolger Alfeld um ganz wichtige drei Punkte ausbauen.

„Alle wissen, worum es geht. Meine Jungs sind sich der brenzligen Lage durchaus bewusst“, betont Sulingens Coach: „Wir nehmen das Duell gegen den Letzten auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter.“

Bi Ria erwartet Steimbker Bollwerk

Zumal sich auch der kommende Gegner noch Hoffungen auf den Klassenerhalt macht. „Steimbke braucht den Sieg dringender als wir. Insofern könnte man erwarten, dass sie das Spiel offensiv angehen werden“, sagt Bia Ria: „Davon gehe ich aber ehrlich gesagt nicht aus. Ich glaube eher, dass Steimbke uns das Spiel überlässt und sich hinten hineinstellen wird und auf Konter lauert.“

Dementsprechend werde sich sein Team darauf einstellen. „Ich erwarte absolute Leidenschaft von meinen Spielern. Ich will das Feuer in ihren Augen sehen“, fordert Bi Ria: „Sollten wir das Spiel nicht gewinnen, dann haben wir in der Landesliga auch nichts zu suchen.“

Lennart Greifenberg fehlt dem TuS Sulingen

So weit soll es aber erst gar nicht kommen. „Wir wissen, dass wir einen sehr guten Lauf haben. Bis auf das Spiel gegen Bavenstedt haben wir im Mai noch kein Spiel verloren, sind in der Rückrunde auf unserem Hauptplatz noch ungeschlagen. Wir haben den Klassenerhalt selbst in der Hand. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch die Punkte gegen Steimbke einfahren“, stellt der TuS-Trainer, der am Donnerstag lediglich auf Mittelfeldmotor Lennart Greifenberg (Fußverletzung aus dem Bavenstedt-Spiel) verzichten muss, klar.