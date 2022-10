„Bitterstes Spiel, seit ich hier bin“: 2:3 – TuS Sulingen gibt 2:0 in Unterzahl aus der Hand

Chance aufs 3:1: Eilvese-Keeper Malte Christensen (in Gelb) pariert gegen Sulingens Janik Dieckmann. © Terwey

Sichtlich enttäuscht ging Iman Bi Ria im Konferenzraum des Sportparks in die Analyse. Der Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen sprach nach der 2:3 (1:0)-Heimniederlage gegen STK Eilvese vom „bittersten Spiel, seit ich hier bin“. Aufopferungsvoll hatte sein TuS vor den 60 Zuschauern in Unterzahl um den ersten Heimsieg gekämpft, stand jedoch am Ende mit leeren Händen da – zum vierten Mal in Folge.

Sulingen – „70 Minuten inklusive Nachspielzeit waren wir ein Mann weniger und trotzdem besser als Eilvese“, lobte Bi Ria sein Team, das nach Roter Karte in der 29. Minute ohne Marco Brockmann auskommen musste. Der Flügelspieler hatte sich nach einem Foul an Richard Leimann einen verbalen Schlagabtausch mit seinem am Boden liegenden Gegenspieler geliefert. Schiedsrichter Daniel Harting bewertete den Ausbruch als Beleidigung. Folge: Platzverweis für den verdutzten Brockmann. „Marco hat fragend nur das wiederholt, was ihm sein Gegenspieler leise gesagt hat“, erklärte Bi Ria: „Nichtsdestotrotz hätte ich mir mehr Cleverness von ihm gewünscht. Der Schiedsrichter musste es so bewerten.“ Brockmann entschuldigte sich später bei Bi Ria und seinem Trainerteam für sein Verhalten.

Fußball-Landesliga Hannover: TuS Sulingen - STK Eilvese 2:3 (1:0) Sulingen: E. Schröder - Klare, Rupp, Rabens, Stöver - Miklis (72. Czyborra), Greifenberg, HwiTae, Fehse (14. Schmidt), Brockmann - Dieckmann (75. Marz).

Tore: 1:0 (21./Foulelfmeter) Greifenberg, 2:0 (46.) Greifenberg, 2:1 (61.) Stichnoth, 2:2 (72.) Leimann, 2:3 (75.) Stichnoth.

Bes. Vorkommnis: Rot wegen Gegnerbeleidigung für Brockmann (29.).

Schiedsrichter: Daniel Harting (Eintr. Afferde).

„Eigentlich hätten beide Rot sehen müssen“, kommentierte Lennart Greifenberg die Entscheidung. Der Kapitän hatte den TuS per Elfmeter in Führung gebracht (21.). Eilveses aus dem Kasten herausgeeilter Torwart Malte Christensen hatte zuvor Sulingens Janik Dieckmann von den Füßen geholt. Nach der Pause erhöhte der 21-Jährige für dezimierte Sulinger sogar auf 2:0 (46.), staubte einen parierten Dieckmann-Schuss aus fünf Metern ab und sprang seinem Teamkollegen vor Freude in die Arme. „Wir haben alles reingehauen, zu zehnt kannst du aber nicht alles verteidigen“, sagte der Achter: „Nachdem Janik die Riesenchance vergeben hat, haben am Ende die Kräfte nachgelassen.“

Jarmo-Fritz Stichnoth dreht Partie per Doppelpack

Dieckmann hatte das dritte Tor auf dem Fuß, als er alleine aufs Tor zulief. Doch Gäste-Keeper Christensen lenkte den Schuss aus zehn Metern mit dem Fuß noch neben das Tor (70.). „Das muss das 3:1 sein“, sagte Bi Ria, der die Chancenverwertung als Manko ausmachte: „Eilvese kommt dreimal vors Tor und macht drei Tore.“ Zwischenzeitlich hatte Jarmo-Fritz Stichnoth das 1:2 erzielt (61.). Der Eilvese-Angreifer grätschte eine Flanke ins Tor (61.).

Richard Leimann setzte einen Querpass vorm Sulinger Sechzehner zum 2:2 ins lange Eck (72.). Nach Flanke auf den zweiten Pfosten drehte Doppelpacker Stichnoth die Partie per Direktabnahme (75.).

„Gerade nach dem wieder aberkannten Sieg gegen Krähenwinkel hätten wir gerne gepunktet“, sagte Greifenberberg. Die Partie war wegen des Einsatzes eines nicht-spielberechtigen Akteurs beim 2:0 in Sulingen zunächst mit 5:0 für den TuS gewertet worden. Krähenwinkel legte jedoch Rechtsmittel dagegen ein. In der mündlichen Verhandlung am Donnerstagabend wurde dem stattgegeben. So wurden den Sulingern die Punkte wieder abgezogen. Folge: Letzter Platz und acht Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Spieler des Spiels: Lennart Greifenberg Sulingens Kapitän erzielte beide Tore und kurbelte das Offensivspiel auch in Unterzahl an.