„Kollektives Versagen“ TuS Sulingen

+ © Krüger Ergebnis-Kosmetiker: Sulingens Mittelfeldmann Lennart Greifenberg (l.) erzielte das 1:4 und bereitete das 2:4 vor. © Krüger

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Cord Krüger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Enttäuschung bei den Fußballern des TuS Sulingen: Nach einer starken Vorbereitung setzten sie den Landesliga-Start bei Aufsteiger Garbsen am Sonntag mit 2:4 in den Sand.

Garbsen – Iman Bi Ria sprach von „kollektivem Versagen“. Kein Fußballer des TuS Sulingen, wetterte der neue Trainer des Landesligisten, „darf hier noch irgendwelche Ansprüche stellen“. Nach der 2:4 (0:2)-Schlappe am Sonntag bei Aufsteiger TuS Garbsen nahm der 38-Jährige lediglich Torhüter Eric Schröder, Verteidger Theo Klare und Joker Jan Rabens aus der Kritik heraus. „Theo hat heute als einziger Normalform gezeigt“, attestierte Bi Ria dem Mann, der in der ersten Halbzeit hinten rechts und nach der Pause im Abwehrzentrum agierte. Schröder verhinderte in Durchgang eins mit zwei Paraden noch einen höheren Rückstand; der erst 17-jährige Rabens „hat für eine Belebung in unserem Sturm gesorgt und die Bälle vorn gut festgemacht“. Zudem traf der Youngster mit seiner laut Bi Ria „unbekümmerten Art“ zum 2:4-Endstand, als er einen Ball von Lennart Greifenberg aus dem Halbfeld mit links aus 20 Metern im Garbsener Gehäuse unterbrachte (85.).

Greifenberg Torschütze und Vorbereiter

Greifenberg selbst hatte nach einer Hereingabe von Sercan Durmaz für das 1:4 gesorgt (65.). „Das war gut herausgespielt“, fand Bi Ria. Ab jener Phase hatten die Gäste endlich das Spiel breiter gezogen, weil sie keinen Weg durch Garbsens kompaktes Mittelfeldzentrum fanden.

Drei Gegentreffer durch Standards

Zu dieser Zeit war die Partie gegen das Team von Sulingens früherem Co-Trainer Andreas Homann allerdings längst entschieden – und zwar durch Standardsituationen, „vor denen wir vorher noch ausgiebig gewarnt hatten – denn das ist Garbsens große Stärke“, ärgerte sich Sulingens Trainer.

Das frühe 1:0 durch den aufgerückten Innenverteidiger Tim Windhorn (6.) fiel nach einer Ecke, „die eigentlich gar nicht hätte passieren dürfen – da haben wir einfach nur schlecht geklärt“, monierte Bi Ria.

Dienstag Heimspiel gegen Krähenwinkel

Fast identisch: das 2:0 durch Robin Oltmanns nach einem weiteren Eckball (37.). Klar, dass dies kurz darauf Thema der Halbzeitansprache war. „Für die zweite Hälfte hatten wir uns viel vorgenommen – aber sofort fiel das 0:3“, schilderte Bi Ria seufzend. Vorausgegangen war – richtig – erneut eine Ecke, bei der Sulingens Linksverteidiger Marius Niemeier den Ball an die Hand bekam. Den laut Bi Ria „völlig berechtigten Elfmeter“ verwandelte Felix Avila zur Vorentscheidung. Endgültig den Deckel drauf machte Xelat Atalan nach einem Fehlpass von Sechser Julian Fehse im Mittelfeld. Atalan nahm die Kugel auf, legte ein 30-Meter-Solo hin und vollendete zum 4:0 (64.).

Die anschließende Ergebniskosmetik war hoffentlich der Schritt in die richtige Richtung, denn schon am Dienstagabend geht’s weiter. Dann erwartet der TuS den spielstarken TSV Krähenwinkel/Kaltenweide – und Nachwuchsmann Rabens darf sich berechtigte Chancen auf eine längere Einsatzzeit ausrechnen: „Jan ist ein Kandidat für die Startelf“, verriet Bi Ria. ck