Kracher im Fußball-Bezirkspokal: FC Sulingen empfängt Wetschen, weitere brisante Duelle in Runde eins

Von: Cord Krüger, Gerd Töbelmann

Begeistert war Marian Pingel, Trainer des FC Sulingen, nicht gerade über das Los Wetschen. © krüger

Die Auslosung der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals hält einige Kracher parat. Neben dem Duell zwischen den Landesligisten FC Sulingen und TSV Wetschen, empfängt der Bezirksliga-Vizemeister TuS Sudweyhe den TV Neuenkirchen.

Sulingen – Das ist ein Hammer: gleich in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals empfängt der FC Sulingen am Freitag, 28. Juli, um 19.30 Uhr den TSV Wetschen zum Duell der Landesligisten. „Das ist natürlich nicht gerade ein Traumlos“, meinte Sulingens Trainer Marian Pingel. Beide Teams trafen sich erst kürzlich zu einem Testspiel in Uchte und treten nach dem Pokalfight schon wieder am Sonntag, 3. September, in der Liga gegeneinander an.

Wetschen-Coach Björn Wnuck freut sich über das Los

Den Wetschern hingegen gefällt diese Ansetzung: „Bei uns ist die Vorfreude riesig“, schildert der neue Trainer Björn Wnuck: „Was gibt’s denn Cooleres als ein Derby im Pokal – und dann noch als Abendspiel? Umso schöner finden wir, dass unser Wunsch beim Staffeltag gehört und der Termin wirklich auf einen Freitagabend gelegt wurde. Noch besser hätte es uns natürlich gefallen, wenn das Ganze bei uns zu Hause stattgefunden hätte – aber so haben wir immerhin keine weite Auswärtsfahrt.“



TuS Sudweyhe empfängt den TV Neuenkirchen

Einige weitere Duelle haben es ebenfalls in sich. So duelliert sich Bezirksliga-Vizemeister TuS Sudweyhe am 28. Juli um 19.00 Uhr zu Hause mit dem TV Neuenkirchen. Bezirksliga-Aufsteiger SC Haßbergen genießt am Sonntag danach um 15.00 Uhr Heimrecht gegen den Liga-Konkurrenten RSV Rehburg.



TSV Bassum duelliert sich mit dem SC Twistringen

Am 1. August um 19.30 Uhr geht es dann in Bassum rund, wenn der Bezirksliga-Aufsteiger auf den Bezirksligisten SC Twistringen trifft. 30 Minuten später empfängt Bezirksligist SV Bruchhausen-Vilsen den Kreisliga-Meister TSV Lahausen. Abgeschlossen wird diese erste Runde dann am 2. August, wenn Kreispokalsieger SV Mörsen-Scharrendorf um 19.15 Uhr den Bezirksligisten SV Heiligenfelde empfängt.