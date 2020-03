Bewegung bei Brinkum

Wirth geht nach Heiligenfelde – Manager, Kapitän und Abwehrboss bleiben

+ Eine neue Herausforderung hat Maximilian Wirth gesucht – und sie beim SV Heiligenfelde gefunden. Foto: sv heiligenfelde

Brinkum/Heiligenfelde – Wie, wann und ob überhaupt diese Fußballsaison ein Ende finden wird, steht noch in den Sternen. „Gesundheit geht ganz klar vor, Fußball ist derzeit wumpe“, betont Torben Budelmann, seines Zeichens Trainer beim Bezirksligisten SV Heiligenfelde. Kompletter Stillstand kommt aber für einen Vollblutsportler wie Budelmann auch nicht in Frage. Und so befindet er sich genau wie viele andere bereits in den Planungen für die Saison 2020/2021. Da hat der SVH bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Maximilian Wirth kommt im Sommer vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV. „Maxi wird für uns eine Riesen-Bereicherung sein“, sagt Budelmann: „Er bringt viel Erfahrung mit, ist zudem flexibel einsetzbar.“ Auch der 24-Jährige freut sich, dass es mit dem Wechsel klappt. „Ich hatte das Gefühl, dass ich einen neuen Reiz brauche, eine neue Herausforderung.“