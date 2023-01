Sportlerwahl: „Bestens vorbereitet“ und mit Nerven aus Stahl - Schützenverein Haendorf brilliert bei der DM

Von: Julian Diekmann

Ohne große Erwartungen reisten (v.l.) Birgit Cordes, Stefan Habekost und Uwe Habighorst zur Deutschen Meisterschaft in Hannover. Am Ende sind sie mit eine Silber- und einer Bronzemedaille heimkehrt. © SV Haendorf

Zwei lange Jahre musste die Mannschaft des Schützenvereins Haendorf auf diesen Augenblick warten. Doch als es dann endlich so weit war, lieferten Birgit Cordes, Stefan Habekost und Uwe Habighorst ab. Der Lohn: eine Silber- und eine Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften (Senioren I) in Hannover. „Nach zwei Jahren Coronapause haben wir nicht unbedingt damit gerechnet“, betont Team-Trainer Bernd Cordes: „Doch diesmal sind wir in Bestbesetzung angetreten.“ Und zudem mit einem neuen Mannschaftskollegen. „Stefan Habekost kam erst Anfang 2022 zum Team dazu. Dafür, dass er erst so kurze Zeit dabei ist, hat er sich hervorragend eingelebt und sich perfekt in die Mannschaft eingefunden“, lobt sein Trainer.

Haendorf – Auch dank des regelmäßigen Trainings. „Ohne eine gute Vorbereitung wären wir in Hannover chancenlos gewesen“, weiß der Coach, der das Training vor der „Deutschen“ noch mal ordentlich angezogen hatte. „Es lief richtig gut. Alle waren sehr sicher, hatten starke Ringzahlen geschossen“, zeigte sich Bernd Cordes hoch zufrieden: „Wir waren somit bestens vorbereitet.“ Und so ging es mit viel Selbstvertrauen in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Überraschung in der Königsdisziplin

Doch bereits der erste Wettbewerb „50 Meter Freie Pistole“ – bis 2016 olympisch – verlangte dem Team alles ab. Die Sportart der „freien Pistole“ wird in Sportschützenkreisen als eine Königsdisziplin bezeichnet. Unter anderem auch, weil sie schon wegen der langen Wettkampfdauer von zwei Stunden dauerhafte Konzentration verlangt. Und wohl auch, weil vom Ziel auf die Entfernung nur ein kleiner schwarzer Punkt zu erkennen ist, wobei dieser schwarze Punkt mit 20 Zentimetern Durchmesser noch in Wertungsringe von sieben bis maximal zehn Punkten unterteilt ist. Doch Birgit Cordes, Stefan Habekost und Uwe Habighorst bestanden den ersten Härtetest mit Bravour. „Es lief super für uns. Am Ende sind wir sogar Zweiter geworden. Damit hatte keiner von uns im Vorfeld gerechnet. Wir wären schon mit Plätz fünf zufrieden gewesen. Daher war die Freude im Team natürlich riesig“, erinnert sich Bernd Cordes freudestrahlend: „Und dass wir mit unserm Mannschaftsergebnis von 841 Ringen dann auch noch einen neuen Rekord im Nordwestdeutschen Schützenbund aufgestellt haben, macht uns umso stolzer.“

„Einen Treppchenplatz hatte ich nicht im Sinn“

So ging es mit viel Rückenwind in die nächste Disziplin: die „10 Meter Luftpistole Auflage“. Die Aufgabe: Birgit Cordes, Stefan Habekost und Uwe Habighorst mussten mit ihren Luftpistolen (Auflage) die zehn Meter entfernte kleine, weiß-schwarze Scheibe treffen. Am besten natürlich genau mittig auf Zehn, dessen Durchmesser gerade einmal 11,5 Millimeter beträgt. Die jeweils niedrigeren Ringe folgen im Abstand von jeweils 16 Millimetern. Und auch hier bewies das Trio Nerven aus Stahl. Auch wenn sich der Coach im Vorfeld des Wettbewerbes einiges ausgerechnet hatte, „einen Treppchenplatz hatte ich nicht im Sinn“. Doch genau so kam es. Als alle Ringe ausgezählt waren, stand es fest: Bronze! Schöner hätte die Deutsche Meisterschaft für Birgit Cordes, Stefan Habekost und Uwe Habighorst nicht zu Ende gehen können.