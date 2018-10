Bergneustadt im Doppelpack

Morgen im Punktspiel und danach im Pokal / Wiedersehen mit Engländer Paul Drinkhall

+ Werders Coach Cristian Tamas hofft, dass er seinen Spielern morgen nach guten Bällen oft applaudieren darf. - Foto: Westermann

BREMEN - Kurios ist es schon, dass Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen in kürzester Zeit gleich zwei Schlüsselspiele gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt ins Haus stehen. Erst am morgigen Sonntag um 15.00 Uhr im Bundesliga-Heimspiel, ehe die Werderaner im Pokal-Viertelfinale erneut Bergneustadt empfangen. Terminiert ist diese Partie zwar noch nicht, doch bis zum 13. November muss die Runde der letzten Acht gespielt worden sein. Die Duelle mit Bergneustadt könnten also über Wohl und Wehe der SVW-Saison entscheiden.