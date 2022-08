Bennetts Satzgewinn frenetisch gefeiert

Von: Cord Krüger

Da war die Hölle los! Als Routinier Dylan Bennett den ersten und einzigen Satz für den 1. SC Diepholz im Halbfinale um die deutsche Squash-Meisterschaft holte, bebte die Tribüne in der Bremer „ULC Sportwelt“. © Krüger

Raus mit Applaus aus dem Halbfinale um die deutsche Meisterschaft: Die Diepholzer Bundesliga-Squasher unterlagen in Bremen dem Mitfavoriten Black & White Worms - erwartungsgemäß, aber nicht unspektaktulär.

Bremen – Um 19.24 Uhr am Freitagabend war er passiert. Dylan Bennett hatte im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gerade den ersten Satz für die Bundesliga-Squasher des 1. SC Diepholz gewonnen – und dessen Anhang feierte jenes 13:11 im dritten Abschnitt gegen Nationalspieler Valentin Rapp von Black & White Worms so frenetisch wie den Endspiel-Sieg. Zu dieser Zeit war das Duell gegen den Meister der Bundesliga Süd zwar längst entschieden, die Kreisstädter durften sich jedoch trotz der glatten 0:4-Niederlage erhobenen Hauptes vom Final-Four-Turnier verabschieden. Am Samstag, nach dem Wormser Finale gegen Rekordmeister Paderborner SC, darf sich die Mannschaft von Teamchef Dennis Jensen die Bronzemedaille umhängen lassen – denn eine Partie um Platz drei ist für dieses Turnier in der Bremer „ULC Sportwelt“ nicht vorgesehen.

Bennett: „Es war ein harter Kampf“

Zum Glück für Bennett. Nach seinem Fight ließ er sich an einer der dunkelblauen Wände des Centre Courts sacken. Moderator Axel Pusitzky musste mit dem ARD-Mikrofon ein bisschen auf ihn warten. „Es war ein harter Kampf“, gestand der Niederländer. „Ich habe alles versucht, aber der Kerl war zu schnell für mich“, sagte er über den acht Jahre jüngeren Profi. Doch auch der schnaufte in der heißen Arena: „Es war anstrengend. Einmal hat es mich sogar umgehauen.“

Teamchef Jensen „nicht ganz zufrieden“

Jensen hörte das mit Wohlwollen, „so ganz zufrieden bin ich aber nicht“, verriet der Spielertrainer. Denn dass die Wormser kurzfristig auf die beiden zur Quarantäne verdammten Top-Profis Mohamed Elshorbagy und Nick Matthew verzichten mussten, hatte seine Hoffnung auf ein engeres Ergebnis genährt. Zudem konnte der Favorit „aus unterschiedlichen Gründen“ keinen Ersatz mehr beschaffen, wie es Jens Schoor formulierte. Also musste der Kapitän mit seinen 35 Jahren selbst aufs dunkelbraune Parkett – im Duell der „Vierer“ gegen den 24-jährigen Willi Wingelsdorf. „Da fehlte uns das Matchglück“, fasste Jensen das 0:3 zusammen: „Wenn Willi einen Satz geholt hätte, wäre es für die Nachfolgenden etwas einfacher geworden.“

Schoor lässt Wingelsdorf auflaufen

Doch Schoor spielte seine ganze Klasse aus – und seine Masse, mit der er einige Bälle zustellte. „In den zwei Jahren, die ich nichts gemacht habe, kamen 15 Kilo dazu – und die müssen ja irgendwo hin“, erklärte er sein unorthodoxes Spiel. Wingelsdorf lief einige Male in ihn hinein. „Er hat halt das gemacht, was er konnte“, kommentierte der Unterlegene, der seinen eigenen Auftritt „gar nicht schlecht“ fand: „Ich habe die letzten Monate gut trainiert und im ersten Satz gemerkt, dass was gehen könnte. Aber Jens war einfach abgezockter.“

Große Show: Dylan Bennett spielte spektakuläre Bälle und war ab und an mal wieder der Comedian im Court. © Krüger

An Position drei zog Julian Kischel aufseiten der Kreisstädter gegen den Waliser Morris-Devred Elliot ebenfalls mit 0:3 den Kürzeren. „Ich habe zwar versucht, irgendwie meine Punkte zu setzen, denn ich wusste, dass er konditionell stärker war“, erläuterte Kischel hinterher seine Marschroute. Denn in der Vorwoche war er noch stark erkältet gewesen. „Aber ein Highlight wie so eine Endrunde vor der vollen Tribüne will man sich natürlich nicht entgehen lassen. Es ist eine Ehre, dass wir uns hier mit den Größten wie Worms und Paderborn messen dürfen.“ Dass es auch für Kischel zum Erlebnis wurde, lag zum Großteil an den vielen mitgereisten Fans, „die uns toll unterstützen – gefühlt ist die halbe Stadt da“, staunte er.

Okay, so viele waren es dann doch nicht, aber immerhin einige – unter ihnen sogar der Diepholzer Bürgermeister Florian Marre.

Mangaonkar angeschlagen im Top-Duell

Und der sah kurz nach Kischels Auftritt ein überraschend klares 0:3 von Mahesh Mangaonkar im Spitzenspiel gegen den für Worms aufgerückten Yannik Omlor. „Das war nicht das, was ich wirklich kann“, gestand der Inder, dessen just auskurierte Rückenverletzung im Spiel wieder aufgebrochen war. „Aber Yannik hat auch ein Supermatch gespielt“, lobte er den Nationalspieler, „er war physisch und taktisch einfach stärker.“

Dylans Auftritt gegen Rath war damit bedeutungslos. Doch der Niederländer zeigte zum x-ten Mal im Diepholzer Dress eine grandiose Show mit harten Cross-Bällen, platzierten Schlägen und reichlich interessierten Fragen an den Schiedsrichter. „So ist er eben“, meinte Jensen grinsend, ehe er mit dem Team zum gemütlichen Teil des Abends in ein Restaurant ins Bremer Viertel aufbrach.

Stenogramm Endrunde um die deutsche Squash-Meisterschaft, Halbfinale in Bremen: Black & White RC Worms - 1. SC Diepholz 4:0 (12:1/143:86): Yannik Omlor - Mahesh Mangaonkar 11:5, 11:5, 11:4, Valentin Rapp - Dylan Bennett 11:8, 11:6, 11:13 11:4, Morris-Devred Elliot - Julian Kischel 11:7, 11:6, 11:4, Jens Schoor - Willi Wingelsdorf 11:7, 11:9, 11:8. Weiteres Halbfinale: Paderborner SC - Squash Fastory Saar-Pfalz 3:1.