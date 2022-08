Lüdecke hebelt St. Hülfe-Heede aus – 4:1 für den FC Sulingen

Von: Cord Krüger

Erst abgegrätscht, dann getroffen: Sulingens Bennet Lüdecke (links, hier gegen Sankt Hülfes Linksverteidiger Amadou Jallow), traf kurz nach dieser Szene zum 1:0, vergab später einen Elfmeter und markierte in Minute 70 das 4:0. © Krüger

Der FC Sulingen hat die knifflige Aufgabe TuS St. Hülfe-Heede gemeistert. Mit 4:1 siegte der Meisterschaftsanwärter am Freitagabend. Die Trainer der Bezirksligisten lobten einander nach dem Abpfiff.

Heede – Zwei Minuten vor Schluss passte Paul Kosenkows Schuss ins lange Eck haargenau – doch der Offensivmann des TuS St. Hülfe-Heede war mal wieder Opfer seiner eigenen Schnelligkeit geworden – und ins Abseits gelaufen. Er schimpfte zwar über das Fahnenzeichen, die Heimniederlage seines Bezirksliga-Aufsteigers gegen den FC Sulingen hätte der Treffer aber nicht verhindert. Mit 1:4 (0:1) verlor der Neuling vor 120 Zuschauern gegen den Spitzenreiter FC Sulingen – verdient, aber „vielleicht um ein Tor zu hoch“, fand TuS-Trainer Nils Jakobsen: „Die Dinger fielen immer dann, wenn wir gerade ein bisschen Hoffnung geschöpft hatten. Aber Sulingen hat sich damit für eine starke Leistung belohnt.“

Das Lob gab FC-Coach Marian Pingel allerdings postwendend zurück: „Hier werden nicht viele Mannschaften gewinnen. Es war das erwartet schwere Spiel, aber wir haben immer zur richtigen Zeit unsere Chancen genutzt und hinten gut wegverteidigt.“

Starker Lüdecke sieht den „Stil einer Spitzenmannschaft“

Mann des Abends: Doppelpacker Bennet Lüdecke, Dosenöffner mit seinem 1:0 und Entscheider beim 4:0. „Es war nicht einfach heute, aber wir haben es im Stil einer Spitzenmannschaft gelöst“, freute sich der Mittelfeldmann über „unseren guten Liga-Start mit zwei Siegen“.

Nach einer Anfangsphase des gegenseitigen Abtastens gab Viktor Gense den ersten Sulinger Warnschuss ab, nachdem er sich gegen Sankt Hülfes Linksverteidiger Amadou Jallow durchgesetzt hatte (7.). Danach ließen beide Seiten wenig zu, wenngleich die Kugel gut durch die Reihen lief. Also musste ein Standard für das erste Tor her – und den trat Maurice Krüger in Form einer Ecke, die Lüdecke aus der zweiten Reihe wuchtig neben den den ersten Pfosten zur Sulinger Führung einköpfte (16.). Das hauchte dem FC Selbstvertrauen ein. Einen Lüdecke-Versuch ließ TuS-Keeper Marvin Ekuase nach vorn abklatschen, den Nachschuss setzte Gense drüber (18.). Sechs Minuten später zeigte Schiedsrichter Tim Wieggrebe nach einem Kontakt von Kosenkow gegen Sulingens Lauritz Meyer auf den Elfmeterpunkt, doch Ekuase hielt den Strafstoß – obwohl Lüdecke platziert unten links gezielt hatte.

Meyers trifft nach Kosenkows verpasster Chance

Trotzdem blieben die Gäste spielbestimmend, allerdings ohne weiteren Ertrag. Zehn Minuten vor der Pause kam dann der Aufsteiger zu einer ersten Chance, doch Aydin Sünün scheiterte zweimal an FC-Torwart Tobias Plümer. Marc Pallentien köpfte nach einem Freistoß von Yevhen Kushnir so hart und platziert, dass Felix Klare auf der Linie klären musste (41.).

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff hatte Kosenkow mit einem Flachschuss von links Pech – die Kugel rauschte am langen Eck vorbei. Und keine 100 Sekunden später jubelten die Nordsulinger: Einen Steckpass Lauritz Meyers von der Strafraumgrenze nahm Krüger direkt und schloss zum 2:0 ab (53.).

Hülfes Faidi fliegt mit Rot vom Platz

Fortan hatte der Meisterschaftsfavorit alles im Griff, die Innenverteidiger Martin Roughley und Felix Klare stellten das Zentrum gut zu. Nach gut einer Stunde war das Spiel entschieden – dank Lauritz Meyer, der von rechts zum 3:0 traf (68.). Lüdecke köpfte kurz darauf eine Flanke von Bennet Könker zum 4:0 ein (70.). Das Jakobsen-Team steckte jedoch nicht auf: Einen Schuss von Joshua Winter parierte Plümer (72.), an den satten 22-Meter-Freistoß von Andre Krause kam er aber nur mit den Fingerspitzen ran, und der Ball schlug rechts oben ein – 1:4 (76.).

Doch enger wurde es nicht – auch, weil sich Saad Faidi einen Ellbogencheck gegen Sulingens Kapitän Benjamin Barth leistete und dafür die Rote Karte sah, der TuS damit die letzten zehn Minuten in Unterzahl agieren musste. „Ich habe es nicht gesehen, aber Benni spielt so etwas nicht“, kommentierte Jakobsen die „für uns üble Szene“.

Stenogramm TuS St. Hülfe-Heede - FC Sulingen SV 1:4 (0:1) - St. Hülfe-Heede: Ekuase - Krause, Kosenkow, Kushnir (66. Faidi), Quante, Zimmermann, Winter, Plümer (77. Dammann), Jallow, Pallentien, A. Sünün. Sulingen: Plümer - B. Könker, Klare, Gense (46. D. Könker), L. Meyer (75. Mesloh), Roughley, Dickmann, Lüdecke, Krüger, Barth, Zawodny (83. Ehlers). Tore: 0:1 (16.) Lüdecke, 0:2 (53.) Krüger, 0:3 (68.) Meyer, 0:4 (70.) Lüdecke, 1:4 (76.) Krause. Bes. Vorkommnisse: Ekuase hält Foulelfmeter von Lüdecke (24.), Rote Karte gegen Faidi (80./Tätlichkeit). Schiedsrichter: Tim Wieggrebe (TSV Algestorf).