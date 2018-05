Bender: „Drei Bonusspiele“

Meister Brinkum startet heute in Kiel in die Regionalliga-Relegation / Schimmel gefordert

+ Marcel Dörgeloh (rechts) brachte es in der Meistersaison auf 17 Bremen-Liga-Tore. In der heute beginnenden Regionalliga-Relegation würde er gern noch einige Treffer folgen lassen. - Foto: Töbelmann

Brinkum - Von Gerd Töbelmann. Vorhang auf zum zweiten Regionalliga-Relegations-Abenteuer des Brinkumer SV. Vor knapp fünf Jahren scheiterte der BSV ohne Punktgewinn aus drei Spielen klar. Aber wie wird es für den aktuellen Bremen-Liga-Meister jetzt laufen? Die Erwartungen halten sich in Grenzen, denn alle sind schon stolz, es überhaupt in die Relegation geschafft zu haben. Das erste Match steigt heute Abend um 19.30 Uhr beim Schleswig-Holstein-Vertreter Holstein Kiel II. Danach folgt das Match gegen Teutonia Ottensen (Sbd., 15.00 in Drochtersen) sowie das Heimspiel am 30. Mai um 19.30 Uhr gegen den VfL Oldenburg. Zum Aufstieg berechtigen die ersten beiden Plätze.