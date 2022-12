Bekjar sieht „ganz anderen Spirit“: Brinkumer wollen Aufwärtstrend bei Spitzenreiter Oberneuland bestätigen

Teilen

„Hoffe, dass es nicht mein letztes Tor bleibt“: Der Brinkumer Angreifer Yassin Bekjar will nach seinem Treffer gegen Neustadt nachlegen. © töbelmann

„Rachegelüste gibt es nicht, aber natürlich wollen wir diesmal ein besseres Ergebnis erzielen“, sagt Mike Gabel. Der Trainer trifft mit dem Brinkumer SV zum dritten Mal in dieser Saison auf Regionalliga-Absteiger FC Oberneuland. Nach der 0:3-Heimniederlage zum Start der Fußball-Bremen-Liga und dem 2:4 nach Elfmeterschießen im Zweitrundenduell beim FCO steht für den Tabellenzehnten nun das Liga-Rückspiel beim aktuellen Spitzenreiter an (Freitag, 19.30 Uhr).

Brinkum – „Wir fahren nicht da hin, um es abzuschenken“, sagt Gabel mit Blick auf die Tabelle: „Wir wollen stattdessen unseren Trend bestätigen.“ Zwei Siege in Serie gab es zuletzt. Der Coach beobachtet „seit vier Wochen, dass das Team nach dem Umbruch im Sommer und den Negativerlebnissen zu Saisonbeginn zusammenwächst. Das hätten wir uns eher gewünscht, aber das war schwer bei den vielen Verletzten.“

„Es geht bergauf, weil einige Spieler nach Verletzungen zurückgekehrt sind“

Beispielhaft für den aktuellen Aufschwung steht Yassin Bekjar. Der flexible Offensivspieler steuerte zum jüngsten 2:0-Heimerfolg gegen BTS Neustadt das 1:0 bei. „Sehr erleichtert“ war der 26-Jährige nach seinem erfolgreichen Solo in den Sechzehner, das er mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck abschloss – weniger aber wegen des persönlichen Erfolgserlebnisses. „Das war ein extrem wichtiger Sieg für die Mannschaft“, erklärt der Hemelinger: „Es ist jetzt ein ganz anderer Spirit zu spüren. Es geht bergauf, weil einige Spieler nach Verletzungen zurückgekehrt sind.“ Dazu zählt auch Bekjar selbst, der in dieser Saison bereits mit verschiedenen Blessuren zu tun hatte. „Ich habe so wie andere im Kader viele Spiele verpasst und hoffe, dass es nicht mein letztes Tor bleibt. Denn ich bin als wichtiger Spieler, der den Ton angibt, bislang hinter meinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben“, sagt der Angreifer, der in acht Liga-Spielen zweimal getroffen hat.

„Yassin ist ein toller Typ und guter Mensch“

Gabel lobt: „Yassin ist ein toller Typ und guter Mensch. Wenn er fit ist, ist er mit seiner Flexibilität unser Ansprechpartner für die Positionen im Angriff.“ Gegen Oberneuland hat sich Medientechnologe Bekjar „nichts anderes als einen Sieg“ vorgenommen. Kapitän Esin Demirkapi, Terry Becker und Kaan Er können laut Gabel nicht dabei mithelfen. Das Trio fällt mit Knieverletzungen aus.

Weihnachtsfeier in der Bremer Neustadt

Auch deshalb ist der Trainer froh, dass das Team nach dem Flutlichtmatch in Oberneuland in der Winterpause neue Kräfte tanken kann. Den noch nicht exakt terminierten Trainingsauftakt visiert Gabel für „Anfang Januar“ an. Das erste Ligaspiel in 2023 ist am Samstag, 4. Februar (14.00 Uhr) zu Hause gegen Geestemünde. Zwischenzeitlich, am 16. Dezember, treffen sich die Brinkumer zu ihrer Weihnachtsfeier in einem Restaurant in der Bremer Neustadt. Gabel: „Da wird es sicher das eine oder andere Kaltgetränk geben.“ Am besten würde das nach einem Erfolg gegen Oberneuland schmecken.

Ich habe mir das Spiel online noch zweimal angeschaut. Wir waren deutlich feldüberlegen.