Beim TuS Sulingen steht die Null

Oberligist besiegt STK Eilvese 2:0 / Garaf im Kader / Wangler verzogen

+ Kam in der zweiten Halbzeit als Innenverteidiger beim TuS Sulingen zum Einsatz: Der 20-jährige Lauritz Müller. - Foto: Borchardt

Sulingen - Ohne Jan-Christoph Thom (angeschlagen) und Neuzugang Danny Arend (krank) schlug Fußball-Oberliga-Aufsteiger TuS Sulingen am Sonnabend im ersten Testspiel Landesliga-Neuling STK Eilvese mit 2:0 (2:0). „Wir haben uns ordentlich präsentiert. In der Defensivarbeit lag der Schwerpunkt. Wir haben keine Torchance zugelassen“, resümierte Sulingens Trainer Maarten Schops. In der ersten Hälfte bildeten Richard Sikut und Sören Sandmann das Innenverteidiger-Duo. Nach dem Wechsel übernahmen Dennis Neumann und Lauritz Müller diesen Part.