Beim Abschied denkt Danny Arend schon an den Neuanfang

Sulingen – Ralf Knake hatte am Karton mit den Abschiedsgeschenken schwer zu schleppen, denn es mussten viele scheidende Akteure des TuS Sulingen beschert werden. „Aber macht euch keine Sorgen“, rief der Fußball-Spartenleiter den zuhörenden Spielern des TSV Pattensen kurz vor dem Anpfiff des letzten Landesliga-Spiels im Mittelkreis zu: „Wir werden schon wieder eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen, sodass wir uns hier im nächsten Jahr wiedersehen.“

Neben den am Samstag verhinderten Rechtsverteidiger Richard Sikut (zum FC Verden 04) und Offensivmann Maximilian Meyer (zum TV Neuenkirchen), die ihre Präsente nachgereicht bekommen, übergab Knake TuS-grüne Handtücher an sieben weitere Spieler: Torwart Tim Becker schließt sich ebenso dem Bezirksligisten TSV Wetschen an wie Mittelfeldspieler Kevin Reinking und Defensivakteur Sören Sandmann. Stürmer Mehmet Koc trainiert nun den Weser-Ems-Bezirksligisten SW Osterfeine und nimmt seinen Teamkollegen Christian Hegerfeld als spielenden Co-Trainer mit. Jan-Christoph Thom greift künftig für Rot-Weiß Maaslingen an. Und bei Danny Arend deutet einiges auf ein Karriereende hin. „Wenn ich zwei oder drei Tage keine Behandlung hatte, merke ich das“, schilderte der einstige Flügelspieler, der auch als Sechser oder im Abwehrzentrum zum Einsatz kam: „Vielleicht habe ich jetzt die Gelegenheit, meine Trainerscheine zu machen – auf jeden Fall aber mehr Zeit für die Familie.“

Trainer Maarten Schops, der nach vier Jahren ebenfalls aussteigt, erhielt neben dem Handtuch eine Flasche. „Hoffentlich ist das Bullenschluck“, wünschte sich der 43-Jährige grinsend. So war es, Schops freute sich – obwohl er keinen Alkohol trinkt. Auch Koc bekam ein Geschenk-Set mit Flasche und Gläsern, weil er mit dem Trainerteam eng zusammengearbeitet hatte. ck