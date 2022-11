Bei „Duckschi“ platzt der Knoten: Weber glänzt bei Bassums Gala gegen Barenburg

Von: Fabian Terwey

Zeigt die Anzahl seiner Tore an: Dreimal traf Bassums Angreifer Tjark Weber beim 7:0 gegen den zuvor ungeschlagenen Kreisliga-Spitzenreiter Barenburg. © TSV Bassum

Ihren großen Triumph feierten Tjark Weber und seine Bassumer Teamkollegen bis in die frühen Morgenstunden. In der Bremer Disco „La Viva“ stießen sie auf die 7:0-Gala gegen den zuvor ungeschlagenen Spitzenreiter TuS Barenburg an. „Ich war erst um 7.00 Uhr morgens wieder zu Hause“, berichtet der Spieler des Wochenendes, der bei dem überraschend deutlichen Erfolg in der Fußball-Kreisliga dreimal für den Tabellenfünften TSV geknipst und so mitgeholfen hatte, Wiederaufstiegsträume aufkeimen zu lassen.

Bassum – „In der Vergangenheit hat er sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt. In Einzelgesprächen haben wir daran gearbeitet, seine Blockade zu lösen“, sagt TSV-Trainer Martin Werner über den großgewachsenen Stürmer, der in der Winterpause der Vorsaison vom SV Heiligenfelde zu seinem Jugendverein zurückgekehrt war: „Jetzt habe ich das Gefühl, dass er in der Mannschaft voll integriert ist. Er ist noch jung, es musste nur der Knoten platzen.“ Die Zahlen sprechen für sich: Keinen einzigen Liga-Treffer erzielte Weber in der Abstiegssaison, sieben dagegen bereits in der laufenden Serie, darunter ein weiterer Dreierpack beim 5:0 gegen den TV Stuhr am dritten Spieltag.

Werner traut Weber „an die 20 Tore“ zu

„In der Bezirksliga war ich sehr verkrampft, aber das ist komplett verflogen“, bestätigt Weber die Einschätzung seines Trainers. Knackpunkt sei für den 21-Jährigen gewesen, dass die Arbeit als angehender Polizist seit seinem Berufseinstieg Priorität vorm Fußball habe. So gewann der Syker genau das, was Werner bei ihm in der Vergangenheit noch bemängelt hatte: Lockerheit. Der 57-jährige Trainer erklärt: „Er wollte es oft besonders gut machen.“ Noch immer bekomme Weber deshalb im Training zu hören: „Lass den Duckschi weg. Das sagen Andreas Merdon (Co-Trainer, d. Red.) und ich immer zu ihm, wenn er versucht, den Ball wie Marvin Ducksch zu schnippeln. Er soll lieber kompromisslos den Abschluss suchen. Dann traue ich ihm an die 20 Tore zu.“ Werder-Fan Weber kann über den Vergleich mit dem Bremer Bundesliga-Profi lachen: „Bei Andreas heiße ich deshalb nur noch Duckschi. Oft sagen mir die Trainer auch, ich solle keinen Strandfußball spielen.“

Weber berichtet von akribischer Trainerarbeit

Zunächst habe der Hüne „das Spiel von Martin nicht verstanden, da vieles auf den Gegner ausgerichtet ist. Jetzt hat es Klick gemacht. Jeder Spieler bekommt vom Trainer vor der Partie einen Riesenzettel mit Aufgaben.“ Gegen Überraschungstabellenführer Barenburg zahlte sich die akribische Arbeit aus. „Wir hatten den richtigen Matchplan und haben unfassbar gut gespielt. Uns hat aber auch in die Karten gespielt, dass Barenburg nicht wie ein Tabellenführer aufgetreten ist“, erklärt Weber.

Brandgefährlich vorm Tor: Bassums Tjark Weber (Mitte) erzielt seinen zweiten Dreierpack der Saison. © Diekmann, Julian

Trotz 1,96 Meter „nicht für Kopfballstärke bekannt“

Der Stürmer selbst war mit Oberschenkelproblemen in die Flutlichtpartie gegangen. „Ich dachte aber, ich probiere es erstmal“, berichtet der schnelle Angreifer: „Nach meinem Kopfballtor habe ich dann schon gedacht, dass es ein grandioser Abend werden könnte. Denn für meine Kopfballstärke bin ich trotz meiner Größe von 1,96 Meter nicht gerade bekannt. Da ist es oft am Gefährlichsten, wenn man mich in der Höhe vorm Tor anschießt.“ Seinem 1:0 (23.) ließ „Duckschi“ einen Lupfer über Barenburg-Keeper Fabian Ackermann folgen (31.). „Das dritte Tor fand ich aber am besten. Ich habe einen Verteidiger aussteigen lassen und eingeschoben“, kommentiert Weber das 4:0 (56.), sagt aber sogleich: „Niemals würde ich mich hinstellen und sagen, was für ein toller Typ ich bin. Mir ist das Wichtigste, dass die Mannschaft Erfolg hat.“

Wohlfühlfaktor geht bei Weber vor Ligazugehörigkeit

Die „tolle Teamchemie“ in Bassum sei für den Angreifer bereits beim Wechsel ausschlaggebend gewesen: „Der Abstieg später tat zwar weh, aber mir ist die Liga fast egal. Es geht darum, dass ich mich wohlfühle. Die Zeit im Training, Späße beim Aufwärmen – das ist das, was zählt. Und bereits beim Abstieg habe ich gedacht, wenn die Jungs zusammenbleiben, ist auch der Aufstieg möglich.“

Ich habe mir noch nichts überlegt, aber das muss ich wohl.