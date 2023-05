TuS Sulingen sucht Bi-Ria-Nachfolger: Coach „offen“ für Angebote - auch Spartenleiter Brock hört auf

Von: Fabian Terwey

Teilen

Einer soll bleiben, einer geht: Coach Iman Bi Ria (r.) verlässt den TuS Sulingen im Sommer. Mit Co-Trainer Timo Knelangen werden Gespräche über eine Zukunft geführt. © Töbelmann

Fußball-Landesligist TuS Sulingen muss sich in der kommenden Saison neu aufstellen. Denn neben Trainer Iman Bi Ria, der am Dienstag seinen Abschied zum Saisonende bekannt gegeben hatte, wird auch Abteilungsleiter Dominic Brock sein Amt im Sommer niederlegen. Sein Stellvertreter und möglicher Nachfolger Christian Bei der Kellen sucht derzeit einen neuen Trainer.

Sulingen – Zwei Wochen lang grübelte Iman Bi Ria. „Ich habe viele Gespräche geführt – mit meiner Familie , mit meinem Trainerteam“, berichtet der Chefcoach des TuS Sulingen. Am Ende entschied sein „Bauchgefühl“, dass er den abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten im Sommer verlassen wird – ebenso wie Co-Trainer Serkan Savran (wir berichteten). Der Verein ist nach der Bekanntgabe am Dienstag nun auf der Suche nach einem Nachfolger. Diese übernimmt federführend der stellvertretende Abteilungsleiter Christian Bei der Kellen. Denn Dominic Brock wird im Spätsommer aufhören, wie der Spartenleiter am Mittwoch mitteilte.

Brock bedauert Abschied von „Freund“ Bi Ria

„Persönlich finde ich das sehr schade“, sagt Brock zu Bi Rias Abschied im Sommer nach nur einer Saison im Amt: „Wir hätten gerne mit Iman weitergemacht. Er ist zu einem Freund geworden. Was er hier nach dem Umbruch mit viel Akribie und Enthusiasmus geschafft hat, ist bemerkenswert. Ich bin 1 000-prozentig davon überzeugt, dass wir mit ihm in der Landesliga bleiben werden.“

Coach spricht von „überragender“ Zusammenarbeit mit Vorstand, Sparte und Mannschaft

Der Coach erklärt: „Nachdem viele Stammspieler im Sommer gegangen waren, hatten uns viele schon als Absteiger tituliert. Von Beginn an hat es viel Gegenwind aus dem Vereinsumfeld gegeben. Als Team haben wir dennoch überragend funktioniert. Die Arbeit mit dem Vorstand, der Sparte und der Mannschaft war immer gut.“ Der Nachfolger von Thorolf Meyer hatte für den Aufbau eines konkurrenzfähigen Teams seine Kontakte spielen lassen und viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das sei ebenso „kräftezehrend“ gewesen wie die Anfahrten aus seinem Wohnort Seckenhausen.

Bi Ria „wird irgendwann ganz oben ankommen“

„Iman hat Bedenken, dass er im nächsten Sommer vor derselben Hürde steht, was aber definitiv nicht so ist“, sagt Brock: „Er möchte jetzt den nächsten Schritt machen. Und ich bin mir sicher: Er wird irgendwann ganz oben ankommen.“ Bi Ria ist „offen für eine neue Aufgabe, nachdem ich im Winter wegen Sulingen Anfragen abgesagt habe“. Der 38-Jährige möchte 2024 seine A-Lizenz machen und sich „zukünftig ausschließlich aufs Trainerdasein konzentrieren. Ich will nicht mehr auch noch Teammanager und Kaderplaner sein. Der Verein muss nicht höher spielen als Landesliga, soll aber ein klares Konzept haben.“

Brock berichtet von „Misstönen aus dem Umfeld“

Die Nachfolgersuche liegt nun in Bei der Kellens Händen. Denn Brock wird bei der noch nicht exakt terminierten Jahreshauptversammlung der Sparte Ende August, Anfang September nicht erneut als Abteilungsleiter kandidieren: „Nach zwei Jahren in diesem Amt und als Jugendvorstand fehlt mir die Kraft weiterzumachen. Es gab viele Misstöne aus dem Umfeld. Da habe ich viel nach Hause mitgenommen. Aber ich klebe nicht aus Stolz an meinem Amt. Vielleicht kommen jetzt andere Leute aus der Versenkung, die es besser können.“

Gespräche mit Co-Trainer Timo Knelangen geplant

Wenn es nach Brock geht, soll der „integere“ Bei der Kellen seine Nachfolge antreten. Der Stellvertreter kann es sich vorstellen, betont aber, dass er für diese „Mammutaufgabe“ Unterstützung benötigen würde. „So schnell wie möglich“ wolle Bei der Kellen zunächst einen neuen Trainer finden: „Erstmal war ich von der endgültigen Absage überrascht, weil es immer hieß, dass der Trainer in der Landesliga bleibt. Als familiärer Verein schauen wir jetzt zunächst in den eigenen Reihen.“ Mit Bi-Ria-Assistent Timo Knelangen sollen deshalb Gespräche folgen. Termine mit weiteren Kandidaten, um ein Trainerteam zusammenzustellen, seien geplant.

Bei der Kellen bezieht Mannschaft bei der Trainerfindung mit ein

Die Mannschaft wolle Bei der Kellen bei der Entscheidungsfindung mit ins Boot holen. Die Spieler habe der Brock-Vertreter im Dienstagstraining zudem „gebeten, nicht spontan vom Hof zu rennen. Denn ich weiß, dass bei ihnen nach der Trainer-Meldung jetzt das Telefon klingeln wird. Andere Vereine zahlen viel Geld. Da ist die Verlockung groß.“

Bi Ria hat noch zwei Ziele: Bezirkspokalfinale und Klassenerhalt

Bi Ria erklärt, dass er die Kaderplanungen bereits vorangetrieben habe, um das Feld nicht so zu hinterlassen, wie er es vorgefunden hatte. Zusagen für die Landesliga von Spielern habe er bereits erhalten. Brocks „Ziel ist es, eine gesunde Sparte zu übergeben und Iman einen schönen Abschied zu bescheren“. Der Trainer hat „mit dem Erreichen des Finals im Bezirkspokal und dem Klassenerhalt noch zwei Ziele bis Saisonende“.