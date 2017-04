Behrens traut es sich zu

Melchiorshausen - Von Gerd Töbelmann. Heiner Böttcher, Spartenleiter des Fußball-Bremen-Ligisten TSV Melchiorshausen, gab vor einiger Zeit zu, „dass mich der Rückzug von Wilco Freund als Trainer auch der neuen Saison auf dem falschen Fuß erwischt hat“. Doch mittlerweile kann Böttcher wieder besser schlafen, weil der Nachfolger gefunden ist. Ab Sommer übernimmt der jetzige spielende Co-Trainer Lars Behrens den Job (wir berichteten). Als künftiger Co-Trainer des 38-Jährigen fungiert Julian Michel (29), der aber auch weiterhin spielen wird.

Bereits unmittelbar nach der für alle Seiten sehr überraschenden Freund-Entscheidung, von seiner gegebenen Zusage doch zurückzutreten, war die Spartenleitung um Heiner Böttcher und Heinz Lange gefordert. „Ich hatte einige Leute im Blick, aber die standen schon bei anderen Vereinen im Wort“, erklärte Böttcher. Also warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt? In diesem Zusammenhang kam dann auch Lars Behrens ins Gespräch. „Wir haben beim Mannschaftsrat um Kapitän Matthias Kastens und Dennis Dörgeloh einmal vorgefühlt, wie die denn zu dieser Personalie stehen. Die Resonanz war durchweg positiv“, sagt Böttcher.

Im Sturm müssen Verstärkungen her

Und auch bei Behrens mussten die Spartenverantwortlichen nicht mehr ganz dicke Bretter bohren. Bereits vor gut einer Woche ließ der 38-Jährige durchblicken, dass er sich den Job durchaus vorstellen könnte: „Wichtig ist, dass die Suche bald abgeschlossen und der neue Mann den Spielern mitgeteilt wird.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich mit dem Gedanken, es auch selbst zu machen, wohl schon angefreundet. Behrens zögerte mit seiner Zusage aber noch etwas, da er als Lehrer in den Ferien ab und an auf dem Trainingsplatz nicht zur Verfügung stehen wird. „Aber auch dieses Problem werden wir in den Griff bekommen. Dann ist eben mal der Co-Trainer gefordert“, schildert Böttcher.

„Ich hätte mir durchaus noch eine weitere Saison als Co-Trainer unter Wilco vorstellen können. Aber bei den Spielen gegen Blumenthal und OSC Bremerhaven, als ich allein verantwortlich war, habe ich gemerkt, dass das mein Ding ist. Dann habe ich auch schnell zugesagt, als der Verein mich gefragt hat. Als Spieler werde ich dann aufhören“, erklärte Behrens, der sich zusammen mit seiner Freundin momentan im Rom-Urlaub befindet, gestern auf Nachfrage.

Der Stürmer hat zwar noch keine Trainer-Lizenz, möchte den B-Schein (vermutlich ab Herbst) aber auf alle Fälle noch machen. „Und bei den Kosten werden wir Latte unterstützen“, sagt Böttcher.

Aber jetzt steht, mit Freund als Chef, erst einmal der Klassenerhalt im Blickpunkt. „Wir wollen den auf alle Fälle noch packen, aber auch im Falle des Abstiegs in die Landesliga geht die Welt nicht unter. Aus der Mannschaft ist zu hören, dass noch kein einziger Spieler gesagt hat, dass er den Verein verlassen möchte“, berichtet Böttcher.

Doch auch dem Spartenleiter der Blau-Weißen ist klar, dass so oder so Verstärkungen her müssen – besonders für den Angriff: „Da müssen wir den Hebel ansetzen, denn außer Lars haben wir derzeit keinen. Das ist natürlich zu wenig.“ Eigentlich sollte Nico Zumbruch eine Alternative sein, doch gezündert hat der Ex-Sudweyher bisher nicht. Aber erst einmal ist Böttcher froh, dass er hinter das Thema Trainersuche einen Haken machen kann.