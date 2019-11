Melchiorshausen vor schwerer Aufgabe gegen TuRa Bremen

Melchiorshausen – Nach dem Befreiungsschlag am vergangenen Wochenende beim Tabellenvorletzten SG Findorff (2:0-Sieg) können die Bremer Landesliga-Fußballer des TSV Melchiorshausen ein wenig durchatmen. Mehr aber auch nicht.

Momentan läuft die Mannschaft von Trainer Lars Behrens ihren Ansprüchen hinterher. Während der Coach vor der Saison angekündigt hatte, mit dem Abstieg nichts zutun haben zu wollen, müssen sich seine Spieler nun genau damit auseinandersetzten. Zwar haben die Blau-Weißen, die aktuell den drittletzten Rang einnehmen, nach zwölf absolvierten Ligapartien einen komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung auf Findorff und somit den ersten Abstiegsplatz, doch darauf ausruhen gilt nicht. Um nicht endgültig den Anschluss ans Mittelfeld zu verpassen, sollte die Behrens-Elf bis Weihnachten noch so viele Punkte sammeln wie möglich.

Doch die kommende Aufgabe, die auf den TSV wartet, ist alles andere als leicht. Immerhin stellte sich morgen um 13.30 Uhr der Tabellendritte TuRa Bremen am Bollmannsdamm vor. Eine Spiel, das der Melchiorhauser Mannschaft alles abverlangen wird.

Davon ist zumindest Coach Behrens überzeugt: „Auf uns wartet eine sehr schwere Aufgabe. TuRa ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als Findorff. Wir brauchen auf jeden Fall Geduld, um erfolgreich zu sein.“ Bei dem Unterfangen kann aber weder Lucas Görgens (privat verhindert) noch Abdessamad Sabbar (beruflich verhindert) mithelfen. „TuRa ist ein Team, dass das Spiel machen will, auf Ballbesitz aus ist. Von daher müssen wir gerade in der Defensive auf der Höhe sein und versuchen, ihre Angriffe ins Leere laufen zu lassen, um dann selbst vorne Nadelstiche zu setzen. Wir wollen TuRa es so schwer wie möglich machen“, hofft Behrens auf eine Überraschung.