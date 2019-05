Behrens lässt die Peitsche in der Tasche

Bremen – Die Fußballer des TSV Melchiorshausen haben die Spielzeit 2018/19 der Bremer Landesliga mit einer deutlichen Niederlage abgeschlossen. Am letzten Spieltag setzte es für die Mannschaft von Trainer Lars Behrens gestern ein deftiges 1:5 (0:2) beim VfL 07 Bremen. Damit schließen die Blau-Weißen die Spielzeit auf Tabellenplatz sieben ab. Schon vor der Partie war die Behrens-Elf nicht mehr vom siebten Rang zu verdrängen.

Für die Gastgeber zahlte sich der Sieg aus. Da der TuS Komet Arsten (vor der Partie Tabellendritter) im Parallelspiel beim Zweiten FC Union 60 eine 1:3-Niederlage kassiert hatte, kletterte Melchiorshausens Gegner noch auf den dritten Rang, der, wenn der Bremer SV die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord erfolgreich bestreiten sollte, zum Aufstieg in die Bremen-Liga berechtigt.

Trotz der hohen Pleite ging Behrens mit seinen Spielern nicht allzu hart ins Gericht. „Da es der letzte Spieltag war und für uns sowieso keine Veränderung des Tabellenplatzes mehr möglich war, bin ich nicht allzu sauer. Aber ich muss auch betonen, dass ich mich mit der gestrigen Leistung meiner Spieler nicht identifizieren kann“, erklärte der 40-jährige Übungsleiter: „Der VfL hat eine ganz andere Spannung an den Tag gelegt als wir. Leider haben wir uns davon nicht anstecken lassen.“

Melchiorshausen musste bereits früh einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem VfL-Toptorschütze Felix Bouvenschulte (23 Saisontore) per Kopf getroffen hatte (13.). Anschließend nahm das Unheil seinen Lauf. Kurz vor der Pause erhöhten die Gastgeber auf 2:0 (45.+1). Diesmal durfte sich VfL-Einwechselspieler Charles Ehiogie in die Torschützenliste eintragen. Nach dem Seitenwechsel schraubte Doppeltorschütze Bouvenschulte das Ergebnis auf 3:0 (64.) hoch, ehe Robertino Nolte, der kurz zuvor eingewechselt worden war, das 4:0 (69.) und 5:0 (73.) beisteuerte. Doch den Gästen gelang in Person von Jan-Phillip Brünings zumindest noch der Ehrentreffer – 1:5 (87.). jdi