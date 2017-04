Behrens kämpferisch: „Wir haben noch alle Chancen“

MELCHIORSHAUSEN - Von Gerd Töbelmann. Alle beim TSV Melchiorshausen sind sich einig, dass in Sachen Abstiegskampf längst noch nichts entschieden ist. Richtig. Aber nach dem gestrigen 1:2 (1:2) des Fußball-Bremen-Ligisten im Keller-Duell auf eigenem Platz gegen OSC Bremerhaven stehen die Aktien nicht gut. Tabellen lügen nicht – und dort ist zu lesen, dass die Blau-Weißen erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz stehen, den die Bremerhavener nun verlassen haben.

Und am Montag könnte es sogar noch schlimmer kommen. Sollte OSC sein Nachholspiel beim Letzten SV Grohn gewinnen, würde Melchiorshausens Rückstand auf die Seestädter gar schon vier Punkte betragen. „Das sind natürlich keine guten Aussichten, aber OSC hat auf dem engen Platz in Grohn längst noch nicht gewonnen. Wir haben noch alle Chancen“, erklärte Lars Behrens, der TSV-Chefcoach Wilco Freund (Urlaub in Dänemark) gestern vertrat. Ist das vielleicht nur das bekannte Pfeifen im Walde? Wohl nicht, denn die Grohner sorgten gestern beim 1:0 gegen den Tabellendritten Brinkumer SV für eine kleine Sensation.

Allerdings muss Melchiorshausen auch selbst schleunigst in „Wallung“ kommen und Punkte machen. Aber Behrens musste gestern feststellen, „dass wir den Start wirklich verschlafen haben“. Vor etwa 150 Zuschauern waren die Gäste zunächst bissiger und auch ballsicherer. Und schon nach vier Minuten wurde das belohnt. Nach einem Konter über die linke Seite und folgender Flanke war der Holländer Desire Mugara Ruhindwa in der Mitte der Abnehmer zum 1:0.

Melchiorshausen wirkte nach dem Rückstand geschockt, bekam im Spielaufbau nichts auf die Reihe und leistete sich eklatante Fehlpässe. In der 17. Minute verhinderte Keeper Florian Aschoff nach einem Freistoß von Nenad Shalaj noch das 0:2 – war aber zehn Minuten später machtlos. Nach perfekt getimtem Steilpass von Tarek Chaaban, wie Shalaj erst in der Winterpause gekommen, ging der Portugiese Jeremy da Rocha Nunes auf und davon und ließ Aschoff keine Chance.

„Danach haben wir aber gezeigt, dass das Team noch lebt“, erklärte Behrens. Er selbst war dafür verantwortlich, dass neue Hoffnung aufkeimte. Nach Freistoß von Kapitän Matthias Kastens war „Latte“ per Kopfball aus vier Metern zum 1:2 erfolgreich.

Nach dem Wechsel wurde das Match ausgeglichener, weil sich die Gäste auf ihrem Vorsprung ausruhten. Melchiorshausen hatte zwar mehr Ballbesitz und schien auch konditionsstärker, doch das alles nutzte nichts. In der 59. Minute hatten die Blau-Weißen Glück, dass nicht das 3:1 fiel. Innerhalb von zehn Sekunden trafen Bremerhavener Spieler zweimal den Pfosten und scheiterten zudem zweimal an Aschoff – ein irres Tohuwabohu im Melchiorshauer Strafraum.

Danach hätte der Aufsteiger den Ausgleich verdient gehabt, doch Kastens (61./Freistoß) und auch Tim Cohrs (67./,,Luftloch“ aus acht Metern) vergaben. In den letzten Minuten spielte OSC nur noch auf Zeit, dehnte die eigenen Wechsel unglaublich aus – und durfte wenig später jubeln. Die Melchiorshauser indes schlichen frustriert in Richtung Kabine.