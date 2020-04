Behrens bleibt Melchiorshausen erhalten

Coach geht in sein viertes Jahr / Drei A-Jugendliche bald neu im Kader

+ Geht demnächst in sein viertes Jahr: Melchiorshausens Trainer Lars Behrens. Fotos: töb

Melchiorshausen - Von Gerd Töbelmann. Der Spiel- und Trainingsbetrieb ruht zwar auch beim Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen, dennoch waren die Verantwortlichen in den letzten Tagen und Wochen nicht untätig. Und in Sachen Saison 2020/21 gibt es auch schon eine wichtige Personalie zu vermelden: Trainer Lars Behrens bleibt dem Club erhalten und geht damit demnächst in seine vierte Saison bei den Blau-Weißen.