Beckens Sturm-Comeback ohne Ertrag für Rehden

Von: Cord Krüger

Vergebliche Mühen: Kevin Coleman (l.), der sich hier Norderstedts Dane Kummerfeld zurechtlegt, war auffälligster Akteur in Rehdens Offensive. Doch er ging leer aus – im Gegensatz zu Elias Saad (hinten), der für die Gäste traf. © ck

Ungewöhnlicher Schachzug, aber keine Punkte: Angesichts der Rehdener Sturmflaute hatte Trainer Kristian Arambasic seinen Abwehrchef Pierre Becken mal im Angriff aufgeboten. Trotzdem schoss Regionalliga-Konkurrent Norderstedt ein Tor mehr als der BSV. Nach dem Abpfiff gab es dann einen weiteren ärgerlichen Moment.

Rehden – Das wäre es noch gewesen – ein Torwart-Tor inmitten der lähmenden Ladehemmung beim BSV Rehden! In den Waldsportstätten lief die 90. Minute, als Kevin Coleman, am Samstag gefährlichster BSV-Fußballer, einen Freistoß scharf in den Strafraum brachte. Eintracht Norderstedts Torhüter Lars Huxsohl flutschte der Ball über die Finger, der mit nach vorn gelaufene BSV-Keeper Flemming Niemann stand dicht dran – nur nicht nah genug. „Ohne Witz: Das hätte es sein können – ihm ist das Ding so durchgerutscht“, ärgerte sich „Flemmo“ nach der 1:2 (0:0)-Niederlage seines Regionalligisten. Hätte ausgerechnet der Schlussmann getroffen, wäre er effizienter gewesen als Rehdens gesamte Offensive seit zwei Partien.

Trainer Kristian Arambasic rügt seit Wochen den dürftigen Ertrag, den sein vorderster Mannschaftsteil einbringt. Nun überraschte er mit Abwehrchef Pierre Becken in der Spitze. „Pierre war ja mal Stürmer“, erinnerte der 45-Jährige an dessen frühere Stationen, ehe er vor gut zehn Jahren beim FC St. Pauli II die Umschulung zum Innenverteidiger durchlief. „Und zuletzt war ich wieder öfter vorn“, ergänzte der Kapitän mit Blick auf diverse Trainingseinheiten oder die Schlussviertelstunde in Jeddeloh (0:1). Seit „zwei, drei Wochen“ reifte in Arambasic die Überlegung, „Pierre als Wandspieler zu bringen“. Die nötige Physis zur Ballveredelung unter Druck in der Box, zum laut Arambasic „Klatschenlassen“ der Kugel für die Kollegen (eben wie von einer Wand), bringt der Hüne ja mit. „Er hatte auch ein paar Aktionen, am Ende ist aber nichts dabei herumgekommen. Der Plan hätte aufgehen können, ist er aber nicht.“ Generell begraben will der Coach die Variante dennoch nicht. Auch, weil sich die eigentlich für BSV-Tore transferierten Kollegen selbst nach diesem Denkzettel nicht gerade aufdrängten.

Doch fürs nächste Spiel beim Hamburger SV II rückt Becken wieder in die Viererkette, weil sich Innenverteidiger Angelos Argyris am Samstag durch eine Unbeherrschtheit einen freien Samstag verschafft hatte. Direkt nach dem Abpfiff fauchte der 28-Jährige Schiri Marco Scharf an, warum er nicht länger nachspielen ließ – und sah dafür die Gelb-Rote Karte. „Angelos hat nicht viel gesagt, aber in seinem Alter muss er da cooler bleiben“, monierte Arambasic.

Mit der nötigen Coolness hätte Norderstedt schon früh alles klarmachen können. Stattdessen verzog Jan-Pelle Hoppe völlig blank aus kurzer Distanz (4.), Holger Brüning zielte ebenfalls haarscharf neben den Pfosten (20.). Rehdens gefährlichste Szene: ein Geschoss des agilen Coleman, das knapp am linken Knick vorbei rauschte (25.). Der 24-Jährige hätte sich mit einem Treffer für seinen starken Auftritt belohnt. Der Rechtsaußen ging weite Wege auf beiden Flügeln, trat gute Standards und half hinten aus – denn dort war der hoch pressende BSV anfällig. Etwa, als Elias Saad fast von der linken Eckfahne in den Fünfer flitzen durfte. Doch Niemann klärte per Fußabwehr (34.).

Regionalliga Nord BSV Rehden - Eintracht Norderstedt 1:2 (0:0) - Rehden: Niemann - Popovic, Kiene, Argyris, Haritonov - Arambasic, Tomic (88. Cristescu) - Coleman, Lesueur, Jobe (65. Mansaray) - Becken (65. Memisevic). Norderstedt: Huxsohl - Marxen, Bojadgian (75. Hildebrandt), Grau, Wallenborn (38. Kummerfeld) - Brüning, Bölter - Williams (83. Birk), Hoppe (88. Brendel), Saad - Sezer (70. Lüneburg). Tore: 0:1 (49.) Saad, 0:2 (71.) Hoppe, 1:2 (72.) A. Arambasic. Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Argyris (nach Abpfiff) wegen Meckerns. Schiedsrichter: Marco Scharf (TSV Altenwalde). Zuschauer: 387.

„Die klareren Chancen hattet ihr“, sagte Arambasic zu seinem Norderstedter Trainerkollegen Olufemi Smith. Der wiederum bezeichnete die erste Hälfte als „nicht schön anzusehen. Das war kein hochklassiges Regionalliga-Niveau.“ Becken formulierte es diplomatischer als „ausgeglichene Partie“, Coleman sah die Spielanteile bei „fifty-fifty. Leider haben wir zweimal ein bisschen geschlafen“, ärgerte sich der US-Amerikaner.

Das erste Mal nach einer eigenen Ecke, als Elias Saad über links frei durchmarschierte, nach innen zog und Niemann per Flachschuss keine Chance ließ – 0:1 (49.). Das zweite Mal, als Alessio Arambasic im Mittelfeld den Ball an Dylan Williams verlor, der mit Jan Lüneburg Doppelpass spielte und von der Grundlinie nach rechts passte. Dort grätschte Hoppe die Kugel zum 2:0 über die Linie (71.). „Wir haben zwei Geschenke verteilt“, wusste Becken. Doch Arambasic machte seinen Lapsus direkt nach dem Anstoß wieder wett, als er eine Coleman-Linksflanke im Rutschen zum Anschluss über die Linie stocherte (72.). Mehr war nicht drin – weder für Rehdens Offensive noch deren Hintermänner.