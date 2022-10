Becken vorbildlicher Kapitän bei Rehdens 3:1 gegen Havelse

Von: Daniel Wiechert

Linksverteidiger Daniel Haritonov (rechts) bereitete Rehdens 2:1 vor. © ck

Mit einer starken Teamleistung bezwing der BSV Rehden den TSV Havelse. Beim 3:1-Sieg in der Fußball-Regionalliga wird Kapitän Pierre Becken zum Musterbeispiel des BSV-Kampfgeistes.

Rehden – Pierre Becken legte im Spielertunnel noch ein Tänzchen hin, um seinen lädierten linken Knöchel zu testen, ehe er sich die weiße Spielführerbinde über den tätowierten und muskelbepackten linken Oberarm zog. Es konnte losgehen. Die gute Nachricht: Beckens angeschlagenes Sprunggelenk hielt während des Regionalliga-Heimspiels seines BSV Rehden gegen den TSV Havelse. Die noch bessere Nachricht für die Gastgeber: Sie gewannen mit 3:1 (1:0).

„Pierre stellt sich unglaublich in den Dienst der Mannschaft“, sagte BSV-Trainer Kristian Arambasic: „Er hat sich trotz des Bänderrisses in alles hinein geworfen. Unser Kapitän geht mit Leidenschaft voran.“ Die Rehdener bleiben damit eine Heimmacht, haben zu Hause noch nicht verloren. „Diese Serie wollten wir unbedingt ausbauen“, betonte Arambasic.

Alessio Arambasic trifft zum 1:0 nach starker Vorarbeit von Malik Memisevic

In der Anfangsphase hatte Arambasic ein ums andere Mal noch den Kopf geschüttelt. Zu behäbig setzten seine Mittelfeldspieler den Pressing-Impuls, sodass die Gäste aus Havelse beim Aufbauspiel kaum in Bedrängnis gerieten. Allerdings wusste der Drittliga-Absteiger, der dieses Jahr auch in der Regionalliga gefährlich taumelt, mit dem Ballbesitz wenig anzufangen. Strafraumszenen ergaben sich in der Anfangsviertelstunde nicht. In der 16. Minute traute sich dann mal Ebrima Jobe etwas zu. Rehdens Außenbahnspieler zog in Ribery-Manier von links nach rechts, sein Schuss aus 17 Metern rauschte links am Tor vorbei. Neun Minuten später segelte ein Halbfeldfreistoß von Niklas Kiene in Havelses Strafraum, Jobes verunglückter Fallrückzieher landete vor die Füße von Alessio Arambasic, doch der Trainersohn zielte aus zwölf Metern zu ungenau – rechts vorbei. Auf der anderen Seite wurde es nur einmal gefährlich: Nach Kiene-Fehlpass (32.) kam der Ball über Niklas Tasky und Yannik Jaeschke zu Torben Engelking, der 26-Jährige scheiterte an Rehden-Keeper Flemming Niemann. Dann war es so weit: Malik Memisevic setzte sich über rechts stark gegen Havelses Besfort Kolgeci durch, fand in der Mitte Alessio Arambasic und diesmal setzte der 20-Jährige den Ball überlegt unten rechts in Netz – 1:0 (39.).

Havelse kam aus dem Nichts zurück, als Kolgeci den Ball aus 25 Metern satt traf und im rechten Winkel zum 1:1 (53.) einschlug. Damit war die Partie vollends wachgeküsst. Nur drei Minuten später tankte sich Daniel Haritonov links durch, seine Hereingabe drückte Kevin Coleman am ersten Pfosten über die Linie – 2:1. Frei vor dem Tor vergab Jobe zweimal die Riesen-Möglichkeiten (65./67.) zur Vorentscheidung, die schließlich dem eingewechselten Shamsu Mansaray mit dem 3:1 (76.) gelang.