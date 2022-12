Becken, Kiene, Popovic und Haritonov: Ein Trainer-Quartett aus Rehdens Abwehrkette

Von: Cord Krüger

Es läuft, wenn Pierre Becken (hinten) zum Training bittet. „Wir arbeiten viel an Grundlagen und Grundfitness“, sagt der Regionalliga-Spieler und U 13-Trainer. Abseits des Platzes ist ihm wichtig, „dass unterschiedliche Kulturen voneinander lernen“. © Krüger, Cord

Zwischen Regionalliga und Kleinfeld-Idyll: Pierre Becken, Niklas Kiene, Julijan Popovic und Daniel Haritonov geben nicht nur auf dem Platz alles für den BSV Rehden. Das Quartett engagiert sich auch für die Jugend-Mannschaften des Clubs.

Rehden – Ein Haken links, ein Haken rechts. Sieht elegant aus, was Laith da mit dem Fußball in der Rehdener Dreifeld-Sporthalle zelebriert. Doch Pierre Becken wirkt mäßig begeistert. „Brotlose Kunst!“, ruft er dem Jungen aus „seiner“ U 13 des JFV Rehden zu: „Wenn Du immer nur zauberst, werdet ihr als Mannschaft jedes Spiel verlieren.“

Becken ist nicht so fürs Zaubern. Der baumlange Abwehrchef des BSV Rehden schafft lieber Tatsachen – durch kompromisslose Zweikampfführung oder entschlossene Kopfballduelle. Parallel zu seinem Stammplatz beim Regionalligisten und dem Beruf im Steuerbüro trainiert er mit seinen drei Kumpels aus der Viererkette den Nachwuchs des JFV Rehden: Becken und Innenverteidiger-Kollege Niklas Kiene betreuen die U 13, Linksverteidiger Daniel Haritonov und Rechtsverteidiger Julijan Popovic coachen zwei U15-Mannschaften.

Stolz auf die Entwicklung: Sehr zur Freude ihrer Trainer Daniel Haritonov (l.) und Niklas Kiene (r.) schafften es Anton Meyer, Jakob Peinz, Tristan Schilling und Finn Siewert (von links) vom JFV Rehden in die Regionalauswahl. © Krüger, Cord

„Sowas hätte ich auch gern gehabt: Dass mich mal ein Erstherrenspieler trainiert“, meint Kiene grinsend: „Unsere Jungs wissen manchmal gar nicht, wie gut sie es haben.“ Der 31-Jährige wiederum ist froh, dass sie zu viert sind – und Marc Schilling sie an der Linie sowie beim Terminieren der Partien unterstützt: „Von Zeit zu Zeit wird es eng für uns, drei Jugendspiele abzudecken, wenn wir selbst freitagabends Abschlusstraining haben und samstags oder sonntags in der Regionalliga spielen.“ Ein Pendeln zwischen stattlichen Stadien und Auswärtsspielen etwa im Staffhorster Idyll.

Kiene ist weit vor Beginn der gemeinsamen Einheit mit der U 13 und beiden U 15-Mannschaften in der Halle. Als die ersten Jungs eintrudeln, muss er nicht viel sagen: Sie beginnen sofort mit dem Warmlaufen. „Es gibt auch Strafläufe – etwa für die, die zu spät kommen. Da müssen sich die Mitspieler untereinander auch selbst erziehen“, schildert er. Straffrei davon kommt an diesem kalten Dezember-Nachmittag einer, der nur einen Hallenschuh dabei hat – denn selbst mit diesem Handicap bringt er viel Tempo und Technik mit. „Es macht uns schon ein bisschen stolz, wenn man sieht, wie sich die Kids entwickeln“, sagt Popovic: „Das bringt dann umso mehr Spaß.“

Beobachter: Daniel Haritonov und Niklas Kiene (hinten v. l.) verfolgten den „Diepholz-Cup“ mit einigen ihrer Talente in der Auswahl – darunter ihr Keeper Tristan Schilling, Enkel von Rehdens Clubchef Friedrich Schilling (vorn). © Krüger

Auch mit den Talenten, die Becken und Kiene aus der U 13 an die U 15 „geliefert“ haben, ist der 23-Jährige zufrieden. Klar ging das mit einem Qualitätsverlust für die jüngere Altersstufe einher, „aber uns kommt es auf die Fortschritte an“, verdeutlicht Becken: „Als die eine U 13 auf dem Kleinfeld alles kurz und klein geschossen hat, haben wir es probiert, sie als zweite U 15 auf dem Großfeld spielen zu lassen.“

„Zauberer“ Laith kickt schon seit zwei Jahren unter ihm. „Als ich hier anfing, hat er das nicht so ernst genommen, aber jetzt können wir uns auf ihn verlassen – im Großen und Ganzen.“ Einige andere muss er jedoch schon mal zur Ordnung rufen, „wenn ich sie irgendwo rumlungern sehe. Dann kommt von mir die Frage: Warum hast du keinen Fußball dabei?“ Becken selbst wäre das nicht passiert. Wenn der Sylter Junge aus der Schule kam, „flog die Tasche in die Ecke, und ich bin raus zum Bolzplatz – bis meine Eltern mich abends abgeholt haben. Aber heute zocken viele Kids lieber an der Konsole – und das bringt überhaupt nichts.“

Als ich anfing, habe ich die Jungs gefragt, was sie mal werden wollen. Nur einer hat mit „Fußballer“ geantwortet. Das ging für mich gar nicht. Wofür betreibt man dann den ganzen Aufwand, wenn man nicht dieses Ziel, diesen Traum hat?

2020 „erbte“ der heute 35-Jährige in Rehden nicht nur den Innenverteidiger-Part des in die USA ausgewanderten Tobias Esche, sondern auch dessen Amt als Rehdener U 11-Coach. „Verpflichtend war es nicht, aber als ich hier angefangen habe, meinte Friedrich Schilling: ,Es wäre schön, wenn du das mit übernehmen könntest‘“, erinnert er sich an die ersten Gespräche mit dem BSV-Vorsitzenden. Heute ist der Verteidiger froh, dass es so kam: „So etwas sollte es viel öfter geben. Aus meiner Zeit in der Regionalliga Nordost weiß ich noch von einigen, die den ganzen Tag nur rumgehangen haben und dachten, sie wären schon Profis, nur weil sie ein paar Hundert Euro in ihrem Club verdient haben. Aber als Jugendtrainer arbeitet man mit Menschen, redet vor Menschen, organisiert Dinge und übernimmt Verantwortung – alles wichtig fürs weitere Berufsleben.“ Becken zum Beispiel könnte sich später einen Job im Sportmanagement vorstellen. Kiene hingegen will später „auf jeden Fall Trainer werden“. Bei der Frage nach dem Vorbild muss er lachen: „Das klingt jetzt nach Schleimerei, aber von meinen bisherigen Trainern habe ich mir am meisten bei Kristian Arambasic abgeguckt“, sagt er über seinen aktuellen Chefcoach in Rehden: „Einfache Passformen, Laufübungen, Spielaufbau – vieles von ihm bauen wir auch bei unseren Trainings mit ein.“

Nachwuchs-Champions: Pierre Becken und Niklas Kiene freuten sich im Sommer mit ihrer U 13 über den Kreispokalsieg. Hinten in der Mitte Marc Schilling, der die Trainer in der Praxis und organisatorisch stark unterstützt. © Krüger, Cord

Dabei wird laut Popovic jeder Mannschaftsteil bedient: „Einer kümmert sich um die Defensivarbeit, einer um die Abschlüsse. Und bei den Keepern hilft uns netterweise immer mal wieder Marco Gerding.“ Der Torwarttrainer des Regionalliga-Teams habe eben mehr spezifische Übungen auf Lager.

Insgesamt halte sich der zeitliche Aufwand der Vorbereitung solcher Einheiten im Rahmen, sagt Becken: „Jedenfalls nimmt das nicht so viel Zeit in Anspruch wie das Befassen mit kurzfristigen Absagen und das damit verbundene Umplanen.“

Und jeder hat heute schon ein Handy, mit dem er permanent rumdaddelt, anstatt öfter mal auf den Bolzplatz zu gehen. In dem Alter war ich froh, wenn ich meine Oma um 15 Euro Guthaben bequatschen konnte, um meiner Freundin ein paar SMS zu schreiben.

An jenem Nachmittag sind aber fast alle der zurzeit 39 Jungen und Mädchen aus den U 13- und U 15-Kadern da. Kiene lässt vier seiner Spieler wählen, die vier dadurch entstandenen Teams starten ein Mini-Turnier. „Und ihr wechselt selbstständig“, schärft er ihnen ein, „im Hallenfußball spielt man nicht durch.“

Eigene Entscheidungen treffen – das sollen die Kinder im JFV lernen, hat sich auch Becken vorgenommen. „Es geht nicht nur ums Fußballerische, sondern auch ums Finden der eigenen Persönlichkeit.“ Zudem ist dem früheren Drittliga-Profi „extrem wichtig, dass bei uns unterschiedliche Kulturen voneinander lernen. Hier trifft zum Beispiel deutsche Disziplin auf den Mut und die Selbstsicherheit des arabischen Jungen.“

Auch auf dem Platz eng beisammen: Daniel Haritonov (links), Niklas Kiene (Nummer 7) und Julijan Popovic (obenauf) spielen und jubeln gern zusammen. © Krüger, Cord

Das Resultat ufert manchmal in zu forsche Töne aus. „Einige Begriffe mussten wir aus unserer Kabine verbannen“, verrät Kiene. Auch die Frotzeleien ihrer Jungs bei Rehdens Regionalliga-Auftritten erträgt Becken tapfer: „Die würden uns nie sagen, dass wir gut gespielt haben“, ahnt der BSV-Abwehrchef mit breitem Grinsen. „Aber wir loben auch nicht so oft. Eher wollen wir ihnen zeigen, wie sie mit Drucksituationen umgehen – auch das ist wichtig im Arbeitsleben.“

Ebenso wie der Respekt gegenüber Vorgesetzten. „Bei uns gibt es nicht viel Gemecker“, schildert Kiene, „und wer sich als Elternteil am Spielfeldrand einmischt, überlegt sich das lieber zweimal, wenn Pierre dabei ist. . .“